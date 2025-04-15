Названа средняя цена подержанного автомобиля в России

В марте 2025 года стоимость автомобилей с пробегом в России в среднем составила 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы «Авто.ру», передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Согласно информации «Авто.ру», цены на подержанные машины, продаваемые частными лицами, остались практически на уровне февраля — средняя стоимость составила 1,28 млн рублей.
В то же время у автодилеров фиксируется рост: в марте средняя цена выросла на 2,2% и достигла 2,17 млн рублей.
Параллельно с этим в стране сохраняется нисходящий тренд на рынке новых автомобилей. По данным за первый квартал 2025 года, продажи новых машин во всех сегментах снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три месяца было реализовано 287,2 тысячи автомобилей.
Разбивка по категориям выглядит следующим образом:
Легковые автомобили — 245 тыс. проданных единиц (снижение на 26%)
Легкий коммерческий транспорт (LCV) — 24,3 тыс. (-16%)
Грузовики — 15,4 тыс. (-46%)
Автобусы — 2,5 тыс. (-55%)
Электромобили — 2,1 тыс. (-67%)
Особенно заметным стало падение спроса на экологически чистый транспорт — продажи электромобилей сократились почти вдвое.
Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков провел опрос среди пользователей своего Telegram-канала, чтобы выяснить причины снижения интереса к новым легковым автомобилям.
Как показали результаты, основным тормозящим фактором стали высокие процентные ставки в банках. Эту причину назвали 63% участников опроса.
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