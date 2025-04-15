Названа средняя цена подержанного автомобиля в России

В марте 2025 года стоимость автомобилей с пробегом в России в среднем составила 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы «Авто.ру», передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Цены от частников стабильны, у дилеров — рост

Согласно информации «Авто.ру», цены на подержанные машины, продаваемые частными лицами, остались практически на уровне февраля — средняя стоимость составила 1,28 млн рублей.

В то же время у автодилеров фиксируется рост: в марте средняя цена выросла на 2,2% и достигла 2,17 млн рублей.

Продажи новых автомобилей продолжают снижаться

Параллельно с этим в стране сохраняется нисходящий тренд на рынке новых автомобилей. По данным за первый квартал 2025 года, продажи новых машин во всех сегментах снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три месяца было реализовано 287,2 тысячи автомобилей.

Разбивка по категориям выглядит следующим образом:

Легковые автомобили — 245 тыс. проданных единиц (снижение на 26%)

Легкий коммерческий транспорт (LCV) — 24,3 тыс. (-16%)

Грузовики — 15,4 тыс. (-46%)

Автобусы — 2,5 тыс. (-55%)

Электромобили — 2,1 тыс. (-67%)

Особенно заметным стало падение спроса на экологически чистый транспорт — продажи электромобилей сократились почти вдвое.

Высокие кредитные ставки — ключевой фактор спада

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков провел опрос среди пользователей своего Telegram-канала, чтобы выяснить причины снижения интереса к новым легковым автомобилям.

Как показали результаты, основным тормозящим фактором стали высокие процентные ставки в банках. Эту причину назвали 63% участников опроса.