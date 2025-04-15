Лето 2025 года может войти в число самых жарких в истории: к чему готовиться?

Средняя глобальная температура в 2024 году впервые превысила порог в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. По предварительным данным, и 2025 год может оказаться в числе самых жарких за всю историю наблюдений, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Новые известия".
Несмотря на то, что окончательные прогнозы пока уточняются, ученые предупреждают о возможных последствиях — от роста смертности до распространения опасных инфекций.
Согласно оценкам специалистов, нынешний год может войти в пятерку, а возможно и в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако он призвал не поддаваться панике — по его словам, абсолютный температурный рекорд в 2025 году, вероятно, установлен не будет.
При этом значительное влияние на климат в настоящий момент оказывает феномен Ла-Нинья, при котором температура вод в экваториальной части Тихого океана понижается. Как ожидается, его влияние сохранится до апреля 2025 года, а затем климатическая фаза перейдет в нейтральную.
Справка: Ла-Нинья — климатическое явление, противоположное Эль-Ниньо. Оно сопровождается понижением температуры поверхности океана и влияет на климат по всему земному шару, особенно в странах Южной Америки, таких как Перу и Эквадор.
Одним из самых опасных последствий жаркого климата являются волны тепла — периоды, когда температура держится на 5–7 градусов выше нормы более недели. Такие климатические аномалии напрямую угрожают жизни людей, особенно пожилых и хронически больных.
По данным Всемирной организации здравоохранения, резкие и продолжительные повышения температуры приводят к росту смертности. И хотя подобные явления случаются и зимой, именно летняя жара наиболее опасна для организма.
Повышение температуры способствует росту числа инфекционных заболеваний. Исследование 2022 года показало, что изменения климата повлияли на распространение 218 из 375 проанализированных инфекций, то есть 58%.
Жара, наводнения и засухи создают благоприятные условия для патогенов. Так, наводнения могут спровоцировать вспышки гепатита, засуха — хантавирусов, а жара способствует распространению болезней, переносимых тропическими комарами, таких как малярия.
Ученые выделяют четыре основных механизма, через которые климат влияет на распространение инфекций:
патогены расширяют ареал обитания и приближаются к человеку;
человек сам приближается к ним — например, посещая пляжи или общественные бассейны;
высокая температура ослабляет иммунную систему;
тепло повышает устойчивость вирусов и грибков.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко также отметил, что изменение климата способно как стимулировать появление новых болезней, так и «возвращать» уже забытые инфекции. Хотя, по его словам, появление новых вирусов можно спрогнозировать — как это делается, например, при отслеживании птичьего гриппа.
Прошлый год стал рекордным по температуре: средняя глобальная температура достигла 1,6 °C выше доиндустриального уровня. Это значение превысило предыдущий максимум в 1,48 °C, зафиксированный в 2023 году. Самым жарким месяцем стал июль.
Кроме того, в 2024 году ученые отметили рекордное содержание водяного пара в атмосфере, что привело к усилению осадков, наводнений и ураганов. Причиной столь стремительных изменений специалисты называют сжигание ископаемого топлива, которое способствует выбросу парниковых газов.
Профессор Техасского университета A&M Эндрю Десслер предупреждает: в XXI веке каждый следующий год будет входить в число самых жарких. По его словам, 2024-й — «один из самых холодных в этом столетии», и дальше станет только хуже.
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