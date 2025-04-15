Лето 2025 года может войти в число самых жарких в истории: к чему готовиться?

Средняя глобальная температура в 2024 году впервые превысила порог в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. По предварительным данным, и 2025 год может оказаться в числе самых жарких за всю историю наблюдений, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Новые известия".

Фото: Лузина Ольга. 1MI

Несмотря на то, что окончательные прогнозы пока уточняются, ученые предупреждают о возможных последствиях — от роста смертности до распространения опасных инфекций.

Прогноз: еще один год температурных рекордов?

Согласно оценкам специалистов, нынешний год может войти в пятерку, а возможно и в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако он призвал не поддаваться панике — по его словам, абсолютный температурный рекорд в 2025 году, вероятно, установлен не будет.

При этом значительное влияние на климат в настоящий момент оказывает феномен Ла-Нинья, при котором температура вод в экваториальной части Тихого океана понижается. Как ожидается, его влияние сохранится до апреля 2025 года, а затем климатическая фаза перейдет в нейтральную.

Справка: Ла-Нинья — климатическое явление, противоположное Эль-Ниньо. Оно сопровождается понижением температуры поверхности океана и влияет на климат по всему земному шару, особенно в странах Южной Америки, таких как Перу и Эквадор.

Риски для здоровья: жара убивает

Одним из самых опасных последствий жаркого климата являются волны тепла — периоды, когда температура держится на 5–7 градусов выше нормы более недели. Такие климатические аномалии напрямую угрожают жизни людей, особенно пожилых и хронически больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, резкие и продолжительные повышения температуры приводят к росту смертности. И хотя подобные явления случаются и зимой, именно летняя жара наиболее опасна для организма.

Потепление и инфекции: угроза усиливается

Повышение температуры способствует росту числа инфекционных заболеваний. Исследование 2022 года показало, что изменения климата повлияли на распространение 218 из 375 проанализированных инфекций, то есть 58%.

Жара, наводнения и засухи создают благоприятные условия для патогенов. Так, наводнения могут спровоцировать вспышки гепатита, засуха — хантавирусов, а жара способствует распространению болезней, переносимых тропическими комарами, таких как малярия.

Ученые выделяют четыре основных механизма, через которые климат влияет на распространение инфекций:

патогены расширяют ареал обитания и приближаются к человеку;

человек сам приближается к ним — например, посещая пляжи или общественные бассейны;

высокая температура ослабляет иммунную систему;

тепло повышает устойчивость вирусов и грибков.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко также отметил, что изменение климата способно как стимулировать появление новых болезней, так и «возвращать» уже забытые инфекции. Хотя, по его словам, появление новых вирусов можно спрогнозировать — как это делается, например, при отслеживании птичьего гриппа.

2024 — самый жаркий год в истории

Прошлый год стал рекордным по температуре: средняя глобальная температура достигла 1,6 °C выше доиндустриального уровня. Это значение превысило предыдущий максимум в 1,48 °C, зафиксированный в 2023 году. Самым жарким месяцем стал июль.

Кроме того, в 2024 году ученые отметили рекордное содержание водяного пара в атмосфере, что привело к усилению осадков, наводнений и ураганов. Причиной столь стремительных изменений специалисты называют сжигание ископаемого топлива, которое способствует выбросу парниковых газов.

Климатологи: «Жарче будет каждый год»

Профессор Техасского университета A&M Эндрю Десслер предупреждает: в XXI веке каждый следующий год будет входить в число самых жарких. По его словам, 2024-й — «один из самых холодных в этом столетии», и дальше станет только хуже.