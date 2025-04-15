«Это немыслимо»: туристка из России назвала 10 вещей, которые поразили её в Турции

Москвичка Алёна впервые побывала в Турции и поделилась впечатлениями от поездки в Стамбул, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: drm39.ru

В разговоре с изданием «ТурПром» девушка рассказала, какие особенности страны особенно удивили и восхитили её

1. Искреннее гостеприимство

Алёна отметила исключительное дружелюбие местных жителей. Заблудившись в запутанных улочках Гранд Базара, она сразу получила помощь от нескольких прохожих. Один из турок не просто объяснил дорогу, но и лично проводил её до нужного места, несмотря на то, что ему было совсем не по пути.

2. Повсеместное чаепитие

По словам туристки, чай в Турции — неотъемлемая часть культуры. В каждом магазине ей предлагали стакан ароматного напитка, как знак дружелюбия и расположения. Это стало для неё настоящим открытием.

3. Торг как часть традиции

Россиянка посоветовала будущим путешественникам не бояться торговаться — в Турции это не только уместно, но и приветствуется. Продавцы воспринимают процесс торга как элемент общения и зачастую снижают цену с удовольствием.

4. Любовь к детям

Поразило и трепетное отношение турок к детям. Алёна рассказала, что незнакомцы нередко угощают малышей сладостями, проявляя внимание и заботу, что в России встречается не так часто.

5. Кошки — полноправные жители города

Животные в Стамбуле, особенно кошки, чувствуют себя как дома. Местные жители подкармливают их, гладят и относятся к ним с уважением. Алёна заметила, что пушистые «горожане» обитают повсюду — на лавках, под навесами, у входов в магазины.

6. Эмоциональность и громкая речь

По словам путешественницы, первое время она не могла привыкнуть к громким разговорам турков на улицах. Ей казалось, что люди ругаются, но позже поняла: это проявление национального темперамента, к которому нужно просто адаптироваться.

7. Внимание к внешнему виду

Турки, особенно мужчины, тщательно следят за своим стилем. Приятный внешний облик и ухоженность — заметная черта местной культуры, которая произвела на Алёну сильное впечатление.

8. Уличная еда — дёшево и вкусно

Алёна подчеркнула, что в Стамбуле повсюду можно встретить лавки с недорогой, но вкусной едой. Местные постоянно что-то перекусывают — будь то кукуруза, лепешки или сладости. Туристка с удовольствием приобщилась к этой гастрономической традиции.

9. Культ личности Ататюрка

Почти в каждом заведении, по её наблюдению, есть портрет Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя современной Турции. Россиянку удивило, насколько сильно турки чтят память своего национального героя.

10. Доброжелательность и готовность помочь

В целом, по словам Алёны, турки произвели впечатление открытого и отзывчивого народа. Даже в бытовых ситуациях они не отказывают в помощи, стремясь сделать пребывание туристов в их стране максимально комфортным.