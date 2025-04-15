«Просила не наказывать»: в Госдуме объяснили, почему Пугачеву до сих пор не признали иноагентом

76-летняя Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, до сих пор не внесена в реестр иностранных агентов. В чем причина — попытались выяснить представители политической, творческой и юридической сфер, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru

Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru высказал мнение, что Алла Пугачева избежала статуса иностранного агента благодаря своим прежним связям. По его словам, до эмиграции артистка чувствовала себя уверенно «в любых кабинетах» и, возможно, воспользовалась неформальными каналами, чтобы смягчить отношение к себе.

«Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение», — предположил депутат.

Продюсер: Пугачевой прощают больше, чем другим

С этой точкой зрения согласился и продюсер Сергей Лавров. Он отметил, что государственные структуры и руководство телеканалов России продолжают демонстрировать терпимость к Пугачевой, несмотря на ее отъезд и высказывания, которые могут восприниматься как оппозиционные.

«Ей прощают больше, чем другим звездам», — заявил Лавров.

Юридический аспект: нужны веские основания

В то же время юрист Илья Русяев напомнил, что внесение в список иноагентов — строго регламентированная процедура, основанная на законе, а не на общественном мнении.

«Решение о признании иноагентом принимается исключительно на основе юридически обоснованных фактов. Недостаточно просто уехать из страны или высказывать альтернативную точку зрения — необходимо наличие доказанной связи с иностранным финансированием и политической деятельностью», — подчеркнул эксперт.

Пугачева за границей: личная жизнь вне политики

После начала СВО Алла Пугачева покинула Россию вместе с супругом, Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), и детьми, обосновавшись в Израиле. Сегодня, 15 апреля 2025 года, певица празднует свое 76-летие. В соцсетях ее уже поздравили муж и дочь — Кристина Орбакайте.