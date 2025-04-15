Боль во лбу может указывать на аневризму

Сильная и внезапная боль в области лба может сигнализировать о серьезной сосудистой патологии — аневризме. Об этом предупредила врач-невролог клиники академика Ройтберга АО «Медицина» Галина Чудинская в беседе с «Газетой.Ru» , сообщает Lada.kz

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«Самая сильная боль в жизни» — тревожный сигнал

По словам специалиста, аневризма головного мозга — это патологическое расширение стенки сосуда, которое может привести к его разрыву. Первым и наиболее выраженным симптомом может стать резкая, интенсивная головная боль.

«Пациенты нередко описывают её как самую сильную боль, которую они когда-либо испытывали. Она стремительно нарастает, достигая максимума всего за несколько минут», — пояснила Чудинская.

Если аневризма расположена в сосудах, снабжающих кровью лобные доли мозга, болевые ощущения могут локализоваться именно в области лба. Однако боль может также иррадиировать в виски, затылок и глазницы.

Дополнительные симптомы: от двоения в глазах до онемения

Помимо боли, существуют и другие признаки, которые могут указывать на наличие аневризмы:

нарушение зрения (двоение, временная потеря зрения);

тошнота и рвота;

слабость или онемение конечностей;

в редких случаях — судорожные приступы.

Эти проявления связаны с тем, что расширенный сосуд может сдавливать окружающие участки мозга, нарушая их функцию.

Не всегда безобидная головная боль

Врач подчеркнула, что боль во лбу не всегда свидетельствует о серьезной патологии — нередко она обусловлена переутомлением, стрессом или мышечным напряжением. Однако если боль отличается внезапным началом, выраженной интенсивностью и сопровождается дополнительными тревожными симптомами, медлить с визитом к врачу не стоит.

Своевременная помощь — залог жизни

Аневризма — состояние, при котором счет может идти на минуты. При первых подозрениях важно как можно скорее пройти медицинское обследование. Диагностика, проведенная на ранней стадии, и своевременное лечение способны предотвратить разрыв сосуда и спасти жизнь пациента.