Прокуроры просят 11 лет тюрьмы для экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке завершились прения сторон по делу о Кой-Ташских событиях, связанных с попыткой задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в августе 2019 года. Прокуроры зачитали обвинительное заключение, на что ушло несколько часов. Сторона обвинения потребовала для ключевых фигурантов многолетние сроки лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kg.

Алмазбек Атамбаев (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Какое наказание запросила прокуратура

По данным адвоката Айбека Турдуева, гособвинение требует для Алмазбека Атамбаева 11 лет тюремного заключения. Аналогичное наказание предложено для Каната Сагымбаева — бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ.

Другим обвиняемым по делу — Равшану Джеенбекову, Фариду Ниязову и Фархату Баабиеву — прокуроры запросили по 10 лет лишения свободы.

В отношении Асель Кодурановой, Ирины Карамушкиной и Кундуз Жолдубаевой обвинение настаивает на применении пробации — условного наказания без лишения свободы.

Заседание суда продолжится на следующий день.

Что произошло в Кой-Таше

7 августа 2019 года сотрудники спецназа ГКНБ предприняли штурм резиденции Алмазбека Атамбаева, расположенной в селе Кой-Таш. Попытка задержания бывшего президента закончилась провалом: сторонники Атамбаева оказали силовикам ожесточённое сопротивление.

На следующий день силы МВД и ГКНБ провели повторную спецоперацию, в ходе которой экс-президента удалось задержать и вывезти из резиденции. Однако ситуация быстро переросла в массовые беспорядки: участники столкновений поджигали шины и мусор, забрасывали силовиков камнями. За два дня противостояния пострадали 136 человек, один сотрудник спецназа погиб от огнестрельного ранения.

Дополнительные обвинения

Алмазбек Атамбаев стал фигурантом нескольких уголовных дел. Помимо организации беспорядков в Кой-Таше, ему инкриминировали коррупцию, легализацию преступных доходов, а также участие в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции. Также он обвинялся в организации массовых протестов в октябре 2020 года, однако по этим эпизодам суд оправдал бывшего президента.

Объединение дел

Материалы по событиям в Кой-Таше были объединены с двумя другими уголовными делами — по махинациям с земельными участками и поставкам угля на ТЭЦ.