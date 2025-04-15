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15.04.2025, 18:07

Лолита Милявская сделала неожиданное признание: «Я в завязке»

Новости Мира 0 414

Известная певица Лолита Милявская откровенно рассказала о личных переменах во время церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица». Артистка заявила, что отказалась от алкоголя и уже два года придерживается полного воздержания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Телеграм-канал «Лолита Милявская»
Фото: Телеграм-канал «Лолита Милявская»

«Я в завязке совсем»

Во время своей благодарственной речи Милявская удивила публику неожиданным признанием:

«Я не бухаю два года вообще! Я в завязке совсем, и поэтому я интересуюсь той жизнью, которой интересуется светская хроника. Я смотрю сериалы, которые мне нафиг не нужны... Я, правда, люблю всех, кто пришел сюда», — поделилась она со сцены.

Артистка отметила, что воздержание повлияло на её взгляды и привычки — теперь она обращает внимание на повседневные темы, которые раньше её не интересовали.

Признание на фоне награды

На мероприятии Лолита была удостоена звания «Легенда шоу-бизнеса». Однако за кулисами певица также упомянула о трудностях, с которыми продолжает сталкиваться в профессиональной сфере.

Массовая отмена концертов продолжается

По словам Милявской, ситуация с отменой её выступлений по-прежнему остаётся нерешённой:

«У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята. И я пока чувствую единственное желание — прийти домой, сбросить каблуки и заснуть. Потому что у меня записи, съёмки, корпоративная работа. Это всё в моей жизни как было, так и есть», — пояснила она.

Артистка подчеркнула, что плотный график не позволяет ей вплотную заняться вопросом сорвавшихся концертов.

Хронология отмен выступлений

С начала 2025 года было отменено сразу несколько концертов Лолиты:

  • Январь 2025 года — срывы выступлений в Ульяновске и Волгограде

  • Март — отменены концерты в Перми (3 марта) и Казани (7 марта)

  • Февраль — певица рассказывала о давлении со стороны различных фондов, которые, по её словам, массово подают жалобы и доносы

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