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15.04.2025, 19:12

Стало известно, что Паша Техник материально поддерживал бойцов СВО

Новости Мира 0 365

Рэпер Павел Ивлев, более известный под сценическим псевдонимом Паша Техник, оказал финансовую поддержку российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на самих бойцов, передает Lada.kz

Фото: techniquepashaa84/Instagram
Фото: techniquepashaa84/Instagram

Сумма помощи составила около 700 тысяч рублей

По информации источника, в 2024 году Паша Техник совместно с другими музыкантами — рэперами Metox и Марком — перевел порядка 1 миллиона рублей в адрес подразделений Вооруженных сил России. При этом значительная часть этой суммы, около 700 тысяч рублей, была направлена именно Ивлевым.

Средства, по данным канала, были распределены между:

  • 106-й Тульской дивизией ВДВ

  • 1182-м артиллерийским полком

Благодарность от военных

Как отмечается в публикации, родственники Паши Техника обнаружили у него среди личных вещей грамоту с благодарностью от бойцов, которым он оказывал поддержку.

Госпитализация в Таиланде

Напомним, что в конце марта артист оказался в тяжелом состоянии, находясь за границей. Во время отдыха в Таиланде его ввели в искусственную кому.

Медики диагностировали:

  • полиорганную недостаточность,

  • гемодинамическую нестабильность,

  • почти полное поражение легких.

Причина ухудшения состояния — не наркотики

По результатам токсикологической экспертизы, в организме Ивлева не было обнаружено наркотических веществ. Это дало основания врачам исключить передозировку как причину критического состояния.

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