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16.04.2025, 07:36

Китай ударил по одной из крупнейших корпораций США

Новости Мира 0 759

Власти Китая приняли решение о запрете для национальных авиакомпаний на прием поставок самолетов американского производителя Boeing, а также на закупку комплектующих и запчастей для этих самолетов от компаний из США. Такое решение было принято в рамках эскалации торговой войны с Вашингтоном, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Lindsey Wasson/AP
Фото: Lindsey Wasson/AP

Причины запрета

Запрет на поставки и закупки связан с недавними действиями США, в частности с введением торговых пошлин президентом Дональдом Трампом. Эти пошлины на китайские товары составляют до 145%, что стало одной из причин для введения китайских контрмер.

  1. Тарифы США
    В ответ на это китайские власти приняли решение запретить своим авиакомпаниям заключать контракты с Boeing. Этот шаг стал частью широкой торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

  2. Реакция Китая на пошлины
    Китай ответил на введение американских тарифов на китайские товары, в том числе авиационную продукцию. Запрещенные поставки затронули как новые самолеты Boeing, так и запасные части для уже эксплуатируемых воздушных судов.

Потенциальное воздействие на авиакомпании

В то время как власти Китая вводят запрет на новые поставки, они также рассматривают возможную поддержку авиакомпаний, которые арендуют самолеты Boeing и могут столкнуться с увеличением затрат из-за новых пошлин.

  1. Поддержка арендаторов
    Китайские власти могут предложить помощь авиакомпаниям, которые арендуют Boeing, чтобы снизить финансовое бремя в связи с увеличением стоимости арендных платежей.

  2. Документы на уже оформленные поставки
    Некоторые из самолетов, которые находятся в процессе оформления документов, могут быть допущены в страну до вступления в силу китайских контрмер, которые начали действовать с 12 апреля. Это позволит части поставок все-таки быть завершенными в срок.

Экономические прогнозы

Согласно данным агентства Bloomberg, экономисты швейцарского банка UBS Group также пересмотрели прогноз роста экономики Китая на 2025 год. Причиной стала торговая война с США и последствия введенных пошлин, которые снизили прогноз с 4% до 3,4%.

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