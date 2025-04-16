Пищевая кома: почему мы засыпаем после еды и как этого избежать

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс», рассказал в интервью «Газете.Ru» , что сонливость после еды, известная как «пищевая кома», — это частый симптом, возникающий после обильного и несбалансированного приема пищи. В этом состоянии человек испытывает усталость, снижение концентрации, а также появляется сильное желание поспать, сообщает Lada.kz

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Причины пищевой комы

Основной причиной постпрандиальной сонливости является избыточное количество пищи, потребляемой за один раз. Например, если человек не завтракает и перегружает свой организм на обед, это может привести к значительному увеличению кровотока в области органов пищеварения. В то время как органы пищеварения работают усиленно, активность мозга падает, что и вызывает усталость и сонливость. Это состояние является наследием эволюции, когда после приема пищи наши предки отдыхали, чтобы восстановить силы.

Как продукты влияют на сонливость

Сонливость также провоцируют продукты с высоким гликемическим индексом, такие как сладкие снеки, фастфуд и быстрые перекусы. Они вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, за которым следуют его быстрые колебания, что негативно сказывается на самочувствии. Такое состояние может быть опасным для людей, чья деятельность требует высокой концентрации внимания, например, для водителей.

Последствия неправильного питания

Регулярное переедание и чрезмерное потребление рафинированных продуктов не только повышают вероятность возникновения пищевой комы, но и могут привести к проблемам в организме, таким как нарушение углеводного обмена, заболевания поджелудочной железы и развитие сахарного диабета.

Рекомендации по улучшению питания

Чтобы избежать сонливости после еды, Арзамасцев советует:

Не пропускать завтраки, чтобы поддерживать уровень энергии в течение дня.

Разбить обед на несколько приемов пищи. Первый прием пищи должен быть сбалансированным с содержанием белка и овощей, а также включать легкий перекус.

Снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, избегая перегрузки большим количеством пищи за один раз.

Улучшить качество питания, уменьшив потребление рафинированных продуктов, не приносящих пользы организму.

Здоровый режим и режим сна

Для поддержания нормального уровня энергии важно придерживаться режима дня и здорового сна. Регулярное восстановление позволяет организму функционировать на полную мощность.

Роль витаминов и микроэлементов

Для правильного обмена веществ и получения энергии важен нормальный уровень витаминов и микроэлементов. Необходимые отклонения можно выявить с помощью биохимического анализа крови.

Таким образом, соблюдение режима питания, режима сна и правильный выбор продуктов помогут избежать сонливости после еды и поддержат здоровье в долгосрочной перспективе.