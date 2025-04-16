Овечкин назван самым богатым хоккеистом в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает удивлять и радовать своих поклонников не только спортивными достижениями, но и финансовыми результатами. В 2025 году он стал первым игроком в истории хоккея, чьи доходы превысили 160 миллионов долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru