Овечкин назван самым богатым хоккеистом в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает удивлять и радовать своих поклонников не только спортивными достижениями, но и финансовыми результатами. В 2025 году он стал первым игроком в истории хоккея, чьи доходы превысили 160 миллионов долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
На данный момент, по данным Metaratings, за свою карьеру в НХЛ Овечкин заработал 161,7 миллиона долларов. Этот результат ставит его на первое место в истории хоккея по общему доходу.
Овечкин продолжает удерживать лидерство, несмотря на то, что в ближайшей троице находятся другие звезды мирового хоккея:
Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург») — 155,8 миллиона долларов.
Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург») — 146,8 миллиона долларов.
В дополнение к заработанным суммам, действующий контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» предусматривает дополнительные 9 миллионов долларов. Таким образом, в сумме он может заработать 170,7 миллиона долларов в своей карьере, если продолжит играть по нынешнему контракту.
В ночь на 14 апреля 2025 года «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» с результатом 1:4. Единственный гол «Кэпиталз» в этом матче забил сам Александр Овечкин.
Эта шайба стала для Овечкина 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, что позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки, который долгое время оставался непревзойденным с его 894 голами.
Таким образом, Александр Овечкин не только продолжает устанавливать рекорды на льду, но и становится символом финансового успеха в спорте, не имеющим себе равных в истории хоккея.
Комментарии0 комментарий(ев)