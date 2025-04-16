18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.04.2025, 08:51

Овечкин назван самым богатым хоккеистом в истории НХЛ

Новости Мира 0 708

Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает удивлять и радовать своих поклонников не только спортивными достижениями, но и финансовыми результатами. В 2025 году он стал первым игроком в истории хоккея, чьи доходы превысили 160 миллионов долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

© Фото: nhl.com
© Фото: nhl.com

Рекордный доход

  • На данный момент, по данным Metaratings, за свою карьеру в НХЛ Овечкин заработал 161,7 миллиона долларов. Этот результат ставит его на первое место в истории хоккея по общему доходу.

  • Овечкин продолжает удерживать лидерство, несмотря на то, что в ближайшей троице находятся другие звезды мирового хоккея:

    • Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург») — 155,8 миллиона долларов.

    • Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург») — 146,8 миллиона долларов.

Будущий доход Овечкина

  • В дополнение к заработанным суммам, действующий контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» предусматривает дополнительные 9 миллионов долларов. Таким образом, в сумме он может заработать 170,7 миллиона долларов в своей карьере, если продолжит играть по нынешнему контракту.

Достижения на льду

  • В ночь на 14 апреля 2025 года «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» с результатом 1:4. Единственный гол «Кэпиталз» в этом матче забил сам Александр Овечкин.

  • Эта шайба стала для Овечкина 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, что позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки, который долгое время оставался непревзойденным с его 894 голами.

Таким образом, Александр Овечкин не только продолжает устанавливать рекорды на льду, но и становится символом финансового успеха в спорте, не имеющим себе равных в истории хоккея.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?