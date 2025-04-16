Таинственный сигнал из недр каждые 26 секунд: учёные бьются над загадкой «пульса» планеты

Учёные уже более 60 лет пытаются разгадать тайну таинственного сигнала, который Земля излучает каждые 26 секунд. Сейсмологи, начиная с XX века, фиксируют этот необычный «пульс», что заставляет всерьёз задуматься о природе данного явления, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: wallhere.com

История открытия

Первое упоминание о таинственных импульсах появилось в 1960-х годах, когда сейсмолог Джек Оливер из США заметил толчки, исходящие из района Атлантического экватора. Он обратил внимание, что интенсивность этих толчков возрастает летом в северном полушарии.

Разработка гипотез

Позднее геолог Гэри Холкомб установил связь между пульсом планеты и бурями с грозами. Однако, в 2005 году сейсмолог Майк Рицволлер и его команда вновь столкнулись с этим феноменом, изучая архивные сейсмограммы.

Несколько гипотез были выдвинуты относительно происхождения этих импульсов:

Гипотеза о ударных волнах: Некоторые учёные считают, что сигнал может быть вызван ударами волн, падающих на морское дно. Вулканическая активность: Другая группа исследователей предполагает, что «пульс» связан с активностью вулканов.

Гвинейский залив и его роль в явлении

Изначально было выдвинуто предположение, что источником этих импульсов может быть Гвинейский залив, но окончательных доказательств этому нет.

Ожидания будущих исследований

Майк Рицволлер, который занимался изучением этого феномена, утверждает, что разгадка этого явления остаётся одной из самых больших научных тайн. Он выразил надежду, что будущие поколения смогут раскрыть её природу.