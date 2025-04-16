К Земле приближаются два протуберанца — необычная магнитная буря ожидает планету

В ночь на 17 апреля Землю накроет одна из самых сильных магнитных бурь за последнее время. К планете направляются два крупных солнечных протуберанца — выбросы плазмы, которые достигнут Земли поздно вечером 16 апреля, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: eos.org

1. Встреча с мощной бурей: приближение двух солнечных протуберанцев

Эти события вызывают беспокойство среди ученых и метеозависимых людей, которым предстоят значительные колебания в состоянии здоровья.

2. Природа и особенности магнитных бурь

Протуберанцы, как правило, не обладают достаточной энергией, чтобы достичь Земли — часто они возвращаются обратно на Солнце. Однако в этот раз ситуация будет иной. Согласно докладу Лаборатории ИКИ РАН, выбросы плазмы обладают необходимой мощностью, чтобы «достичь» планеты, вызывая необычные геомагнитные бури.

3. Эмоциональные и физические колебания для метеозависимых людей

Предстоящая магнитная буря будет отличаться от привычных: ее интенсивность будет варьироваться, что создаст "небывалые качели". Эти резкие изменения могут сильно повлиять на людей, чувствительных к метеоусловиям. Ученые предупреждают о возможных скачках давления и ухудшении общего самочувствия у таких людей.

4. Преимущества аномальных солнечных выбросов

Однако, не все так пессимистично: на пике бурь можно будет наблюдать захватывающее северное сияние, которое будет видимо даже в средних широтах. Это явление — редкость, и оно добавляет необычайный штрих к предстоящей геомагнитной буре.

5. Как возникают геомагнитные бури?

Геомагнитные бури образуются, когда возмущенные потоки солнечного ветра вступают в взаимодействие с магнитосферой Земли, вызывая её искажение. Эти бури могут иметь разнообразные последствия для спутников, технологий и людей, чувствительных к изменениям в магнитном поле.

Подготовьтесь к изменениям в погодных условиях и ожидайте необычные природные явления.