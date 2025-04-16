К Земле приближаются два протуберанца — необычная магнитная буря ожидает планету

В ночь на 17 апреля Землю накроет одна из самых сильных магнитных бурь за последнее время. К планете направляются два крупных солнечных протуберанца — выбросы плазмы, которые достигнут Земли поздно вечером 16 апреля, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
1. Встреча с мощной бурей: приближение двух солнечных протуберанцев
Эти события вызывают беспокойство среди ученых и метеозависимых людей, которым предстоят значительные колебания в состоянии здоровья.
2. Природа и особенности магнитных бурь
Протуберанцы, как правило, не обладают достаточной энергией, чтобы достичь Земли — часто они возвращаются обратно на Солнце. Однако в этот раз ситуация будет иной. Согласно докладу Лаборатории ИКИ РАН, выбросы плазмы обладают необходимой мощностью, чтобы «достичь» планеты, вызывая необычные геомагнитные бури.
3. Эмоциональные и физические колебания для метеозависимых людей
Предстоящая магнитная буря будет отличаться от привычных: ее интенсивность будет варьироваться, что создаст "небывалые качели". Эти резкие изменения могут сильно повлиять на людей, чувствительных к метеоусловиям. Ученые предупреждают о возможных скачках давления и ухудшении общего самочувствия у таких людей.
4. Преимущества аномальных солнечных выбросов
Однако, не все так пессимистично: на пике бурь можно будет наблюдать захватывающее северное сияние, которое будет видимо даже в средних широтах. Это явление — редкость, и оно добавляет необычайный штрих к предстоящей геомагнитной буре.
5. Как возникают геомагнитные бури?
Геомагнитные бури образуются, когда возмущенные потоки солнечного ветра вступают в взаимодействие с магнитосферой Земли, вызывая её искажение. Эти бури могут иметь разнообразные последствия для спутников, технологий и людей, чувствительных к изменениям в магнитном поле.
Подготовьтесь к изменениям в погодных условиях и ожидайте необычные природные явления.
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