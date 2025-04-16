Репетиция парада Победы в России напугала немцев

С приближением Парада Победы в России Германия выражает растущее беспокойство по поводу его подготовки. Немецкое издание Bild сообщило, что тревога вызвана репетицией парада, состоявшейся в Екатеринбурге. В отличие от традиционного показа исторической техники времен Второй мировой войны, на этот раз демонстрировались современные военные машины, что усилило опасения в Европе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Современные вооружения на репетиции парада

Особое внимание привлекли образцы современной боевой техники, включая танки с противоаэростатными системами, а также реактивные системы залпового огня БМ-21 и БМ-30. В дополнение, были представлены бронетранспортеры с оборудованием для радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В финале репетиции были продемонстрированы автоцистерны, машины скорой помощи и роботы-саперы, что, по мнению немецких экспертов, свидетельствует о серьезных изменениях в подходе к параду.

Военная мощь России на переднем плане

Нико Ланге, эксперт по безопасности, отметил, что выбранная техника не является символическим проявлением исторических достижений, а демонстрацией реальной военной мощи российской армии. «Кремль представил, по-видимому, идеальное боевое подразделение — эффективное, прагматичное и смертоносное», — подчеркнул Ланге. Этот подход, по его словам, подтверждает опасения Европы, что Россия усвоила уроки своих предыдущих неудач и теперь применяет «прагматичную точность».

Предупреждения со стороны ЕС

14 апреля Кая Каллас, глава европейской дипломатии, выразила обеспокоенность возможными последствиями для стран ЕС и кандидатов на вступление в союз за участие в Параде Победы в Москве. Она заявила, что Евросоюз направил официальное указание воздержаться от поездок в российскую столицу на празднование 80-летия Победы, отметив, что торжества в Москве вызывают резкую реакцию в Брюсселе.

Подготовка России к Параду Победы продолжает вызывать широкий резонанс в Европе, где опасаются дальнейшей эскалации военных амбиций страны.