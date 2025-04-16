18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.04.2025, 15:54

Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя

Новости Мира 0 1 141

Врач-невролог Владимир Мартынов в интервью «РИА Новости» дал рекомендации для людей старше 50 лет по поводу употребления алкоголя. Он подчеркнул, что после этого возраста спиртные напитки начинают значительно ухудшать когнитивные функции и общее состояние здоровья, сообщает Lada.kz

Фото: SeventyFour / Shutterstock / FOTODOM
Фото: SeventyFour / Shutterstock / FOTODOM

Влияние алкоголя на здоровье после 50 лет

Мартынов объяснил, что в зрелом возрасте алкоголь оказывает особенное негативное воздействие на организм:

  • Повышение артериального давления: регулярное употребление алкоголя способствует ухудшению работы сердца и сосудов.

  • Проблемы с печенью и мозгом: спиртные напитки нарушают функции этих важных органов, что может привести к более серьезным заболеваниям.

  • Проблемы с сном: алкоголь способствует ухудшению качества сна, что особенно важно для людей старшего возраста.

  • Риск депрессии и деменции: избыточное потребление алкоголя увеличивает вероятность развития психических расстройств.

Кроме того, алкоголь делает сосуды более хрупкими, что повышает риск травм, особенно в старшем возрасте. В состоянии опьянения также возрастает вероятность падений, что может привести к серьезным повреждениям.

Полный отказ от алкоголя — не потеря радости жизни

По словам врача, отказ от спиртных напитков в возрасте 50 лет и старше — это не лишение себя удовольствия, а сознательное решение сохранить здоровье и продлить активное долголетие.

Влияние алкоголя на здоровье в мировом контексте

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также подчеркивает опасность алкоголя. Согласно данным организации, алкоголь является причиной 2,6 миллиона смертей ежегодно, что составляет около 4,7% всех смертей в мире за 2019 год.

ВОЗ утверждает, что алкоголь не только влияет на физическое здоровье, но и на психоэмоциональное состояние, что в свою очередь становится причиной депрессий и других расстройств.

Пример Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в одном из интервью также отметил, что отказ от алкоголя помогает достигать больших успехов в жизни. По его словам, алкоголь затуманивает ум и интуицию на несколько дней после употребления, что мешает сосредоточиться на важных целях. Дуров подчеркнул, что даже несмотря на временное улучшение настроения, последствия потребления алкоголя в виде «кредитов с процентами» негативно сказываются на эффективности и качестве жизни.

Алкоголь и здоровье: важные выводы

Роспотребнадзор в России ранее отметил, что частое употребление алкоголя способствует развитию множества заболеваний, сокращающих продолжительность жизни в среднем на 17 лет. Среди таких заболеваний — цирроз печени, панкреатиты, сердечно-сосудистые болезни и онкологические заболевания.

В последние годы растет осведомленность о вреде алкоголя, и он становится все менее популярным среди молодежи. Поколение Z проявляет больший интерес к здоровому образу жизни, спорту и правильному питанию, что способствует сокращению употребления алкоголя среди молодых людей.

В итоге, эксперты сходятся во мнении: отказ от алкоголя, особенно после 50 лет, может значительно улучшить качество жизни и предотвратить серьезные заболевания.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?