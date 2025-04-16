Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя

Врач-невролог Владимир Мартынов в интервью «РИА Новости» дал рекомендации для людей старше 50 лет по поводу употребления алкоголя. Он подчеркнул, что после этого возраста спиртные напитки начинают значительно ухудшать когнитивные функции и общее состояние здоровья, сообщает Lada.kz

Фото: SeventyFour / Shutterstock / FOTODOM

Влияние алкоголя на здоровье после 50 лет

Мартынов объяснил, что в зрелом возрасте алкоголь оказывает особенное негативное воздействие на организм:

Повышение артериального давления : регулярное употребление алкоголя способствует ухудшению работы сердца и сосудов.

Проблемы с печенью и мозгом : спиртные напитки нарушают функции этих важных органов, что может привести к более серьезным заболеваниям.

Проблемы с сном : алкоголь способствует ухудшению качества сна, что особенно важно для людей старшего возраста.

Риск депрессии и деменции: избыточное потребление алкоголя увеличивает вероятность развития психических расстройств.

Кроме того, алкоголь делает сосуды более хрупкими, что повышает риск травм, особенно в старшем возрасте. В состоянии опьянения также возрастает вероятность падений, что может привести к серьезным повреждениям.

Полный отказ от алкоголя — не потеря радости жизни

По словам врача, отказ от спиртных напитков в возрасте 50 лет и старше — это не лишение себя удовольствия, а сознательное решение сохранить здоровье и продлить активное долголетие.

Влияние алкоголя на здоровье в мировом контексте

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также подчеркивает опасность алкоголя. Согласно данным организации, алкоголь является причиной 2,6 миллиона смертей ежегодно, что составляет около 4,7% всех смертей в мире за 2019 год.

ВОЗ утверждает, что алкоголь не только влияет на физическое здоровье, но и на психоэмоциональное состояние, что в свою очередь становится причиной депрессий и других расстройств.

Пример Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в одном из интервью также отметил, что отказ от алкоголя помогает достигать больших успехов в жизни. По его словам, алкоголь затуманивает ум и интуицию на несколько дней после употребления, что мешает сосредоточиться на важных целях. Дуров подчеркнул, что даже несмотря на временное улучшение настроения, последствия потребления алкоголя в виде «кредитов с процентами» негативно сказываются на эффективности и качестве жизни.

Алкоголь и здоровье: важные выводы

Роспотребнадзор в России ранее отметил, что частое употребление алкоголя способствует развитию множества заболеваний, сокращающих продолжительность жизни в среднем на 17 лет. Среди таких заболеваний — цирроз печени, панкреатиты, сердечно-сосудистые болезни и онкологические заболевания.

В последние годы растет осведомленность о вреде алкоголя, и он становится все менее популярным среди молодежи. Поколение Z проявляет больший интерес к здоровому образу жизни, спорту и правильному питанию, что способствует сокращению употребления алкоголя среди молодых людей.

В итоге, эксперты сходятся во мнении: отказ от алкоголя, особенно после 50 лет, может значительно улучшить качество жизни и предотвратить серьезные заболевания.