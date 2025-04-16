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16.04.2025, 17:28

Чистый четверг 2025: Как не согрешить в самый важный день Страстной недели в православии

Новости Мира 0 1 735

Чистый четверг — один из важнейших праздников в православной традиции, который стоит в центре Страстной недели. Этот день посвящён множеству библейских событий, происходящих в последние дни земной жизни Иисуса Христа. В 2025 году Чистый четверг приходится на 17 апреля. В этот день православные верующие вспоминают Тайную вечерю, моление Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Существует ряд обычаев и традиций, связанных с этим праздником, а также строгие церковные запреты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Life.ru. 

Фото © Shutterstock / FOTODOM / RAW4
Фото © Shutterstock / FOTODOM / RAW4

Когда будет Чистый четверг в 2025 году?

Чистый четверг в 2025 году будет отмечаться 17 апреля. Поскольку дата праздника зависит от Пасхи, в следующем году он будет проходить 9 апреля. Чтобы заранее подготовиться, рекомендуется обратиться к церковному календарю или священнослужителям.

В чём суть Чистого четверга?

Чистый четверг отмечает несколько важных событий в жизни Христа:

  • Тайная вечеря: Иисус устроил последний ужин с апостолами, омыв их ноги, показывая пример смирения и любви.

  • Моление в Гефсиманском саду: Христос молился Богу, прося о помощи и приняв человеческую слабость.

  • Предательство Иуды: В этот день Иуда Искариот предал Христа, что стало началом событий, приведших к его распятию.

Обычаи и традиции Великого четверга

В народной традиции Чистый четверг был связан с очищением, как физическим, так и духовным:

  1. Очищение дома: В этот день устраивалась генеральная уборка, так как считалось, что чистота в доме принесет счастье и благополучие.

  2. Освящение соли: Соль, освящённая в этот день, использовалась как лечебное средство.

  3. Зажжение огня: В некоторых регионах зажигали огонь, чтобы обеспечить тепло и уют в доме.

  4. Моление о здоровье: Народные приметы говорили, что если в Чистый четверг умыться до рассвета, то здоровье будет крепким в течение всего года.

Народные приметы

Чистый четверг также был временем, когда существовало множество примет, связанных с удачей и благополучием:

  • Если утром до восхода солнца умыться, это обеспечит здоровье на весь год.

  • Тот, кто родился в Чистый четверг, будет счастливым и успешным.

  • Пересчёт денег после рассвета принесёт финансовую удачу.

  • Чистая погода в этот день предвещала тёплую и удачную весну.

Что можно и нельзя делать в Чистый четверг?

Запрещённые действия:

  1. Нельзя устраивать свадьбы или венчания, так как церковь не проводит их в период Великого поста.

  2. Не следует проявлять агрессию, плакать или грустить.

  3. Запрещены шумные застолья с алкоголем.

  4. Нельзя нарушать пост или заниматься другими греховными делами.

Разрешённые действия:

  1. Можно готовить блюда на Пасху и делать генеральную уборку.

  2. Рекомендуется посетить церковь и исповедаться.

  3. Можно приготовить освящённую четверговую соль, которая будет использована для исцеления и защиты.

  4. Можно устраивать небольшие семейные праздники, отмечать день рождения.

Заключение

Чистый четверг — это важный день для каждого православного христианина, день, когда происходит очищение не только в физическом смысле, но и в духовном. Это день, когда верующие готовятся к Пасхе, очищают свой дом и душу, вспоминая страдания и жертву Христа. Важно соблюдать духовные и церковные правила, уважать традиции, чтобы провести этот день в молитве и благодарности.

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