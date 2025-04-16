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16.04.2025, 18:48

Трамп отказался от поставки оружия Украине на $50 млрд

Новости Мира 0 709

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение о поставке вооружения в Украину на сумму $50 миллиардов, сообщает немецкая газета Bild. Это решение вызывает определённое беспокойство на фоне продолжающегося конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Evan Vucci/AP
Фото: Evan Vucci/AP

Причины отказа от сделки

Трамп отказался от сделки по поставкам вооружений, несмотря на предложение, что Украина готова заплатить за оружие, а также готовность ЕС предоставить соответствующие финансовые средства. Президент США заявляет, что он не хочет поддерживать Киев даже при наличии финансовых компенсаций.

Позиция Трампа по Украине

По информации Bild, Трамп не столько обеспокоен вопросами поставок вооружений, сколько стремится к дипломатическим переговорам по урегулированию конфликта. Он выражает меньшую заинтересованность в финансовых поступлениях от оборонных контрактов, предпочитая сосредоточиться на дипломатии и мирных переговорах.

Зеленский и его просьбы к США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не требует бесплатной поставки оружия, а готов приобрести его, даже если сумма сделки составит $30 или $50 миллиардов. Зеленский также отметил, что он лично звонил Дональду Трампу с просьбой продать хотя бы 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, подчеркнув наличие у Украины различных механизмов для покупки американского оружия.

Призыв Зеленского к союзникам

6 апреля 2025 года Зеленский призвал международных союзников передать Украине все системы Patriot, которые находятся в их распоряжении, и выразил разочарование тем, что эти комплексы не используются на фронте.

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