18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.04.2025, 07:22

Мужчина нашел в холодильнике бабушки оставленный там почти 40 лет назад предмет

Новости Мира 0 1 907

Пользователь Reddit под ником districtyellow стал героем обсуждений после того, как опубликовал снимок старой бутылки Pepsi, найденной в холодильнике его бабушки. Этот неожиданный артефакт, оставленный там почти 40 лет назад, быстро привлек внимание пользователей интернета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: districtyellow / Reddit
Фото: districtyellow / Reddit

Необычная находка

На опубликованной фотографии видно, как мужчина держит запечатанную бутылку Pepsi, выпущенную в 1986 году. Интересный факт: несмотря на долгие годы хранения в холодильнике, напиток сохранился в оригинальной упаковке, что вызвало массу комментариев и предположений.

Обсуждения и предположения

  • Коллекционная ценность: В комментариях к посту многие пользователи отметили, что такая бутылка может быть интересна коллекционерам редких напитков. Особенно если учесть, что существуют целые сообщества людей, специализирующихся на поиске и коллекционировании винтажных товаров, включая напитки.

    • «Эти винтажные пепси из 80-х могут продаваться за 30-80 долларов США - это от 2500 до 6000 рублей (или от 15600 до 41600 тенге), особенно если на бутылке указана информация о региональном производителе», — отметил один из участников обсуждения.

    • Другие предположили, что бутылка может выручить достойную сумму на рынке перепродаж, если дождаться, пока она не станет ещё более редким экземпляром.

    • Некоторые шутливо посоветовали подождать до 100-летнего юбилея бутылки, чтобы получить большую сумму на аукционе.

Риски употребления напитка

Тем не менее, не все разделяют восторг по поводу такой находки. Многие пользователи отметили, что за столь долгий срок вкус напитка мог значительно измениться, и он, скорее всего, уже не пригоден для употребления.

  • «Пожалуйста, не пей это. Кто знает, что могло там вырасти за столько лет», — предостерёг один из участников.

Вредная ли старинная Pepsi?

Исходя из мнений пользователей, стоит ли пить такой напиток, решать каждому. Однако, учитывая многочисленные споры о безопасности употребления сильно просроченных продуктов, вполне разумно будет просто оставить бутылку как сувенир или коллекционный предмет, не рискуя своим здоровьем.

Этот случай стал примером того, как редкая находка из прошлого может вызвать ажиотаж и породить множество обсуждений, в том числе о возможной ценности такого артефакта.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?