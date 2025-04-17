Мужчина нашел в холодильнике бабушки оставленный там почти 40 лет назад предмет

Пользователь Reddit под ником districtyellow стал героем обсуждений после того, как опубликовал снимок старой бутылки Pepsi, найденной в холодильнике его бабушки. Этот неожиданный артефакт, оставленный там почти 40 лет назад, быстро привлек внимание пользователей интернета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: districtyellow / Reddit

Необычная находка

На опубликованной фотографии видно, как мужчина держит запечатанную бутылку Pepsi, выпущенную в 1986 году. Интересный факт: несмотря на долгие годы хранения в холодильнике, напиток сохранился в оригинальной упаковке, что вызвало массу комментариев и предположений.

Обсуждения и предположения

Коллекционная ценность: В комментариях к посту многие пользователи отметили, что такая бутылка может быть интересна коллекционерам редких напитков. Особенно если учесть, что существуют целые сообщества людей, специализирующихся на поиске и коллекционировании винтажных товаров, включая напитки. «Эти винтажные пепси из 80-х могут продаваться за 30-80 долларов США - это от 2500 до 6000 рублей (или от 15600 до 41600 тенге), особенно если на бутылке указана информация о региональном производителе», — отметил один из участников обсуждения. Другие предположили, что бутылка может выручить достойную сумму на рынке перепродаж, если дождаться, пока она не станет ещё более редким экземпляром. Некоторые шутливо посоветовали подождать до 100-летнего юбилея бутылки, чтобы получить большую сумму на аукционе.



Риски употребления напитка

Тем не менее, не все разделяют восторг по поводу такой находки. Многие пользователи отметили, что за столь долгий срок вкус напитка мог значительно измениться, и он, скорее всего, уже не пригоден для употребления.

«Пожалуйста, не пей это. Кто знает, что могло там вырасти за столько лет», — предостерёг один из участников.

Вредная ли старинная Pepsi?

Исходя из мнений пользователей, стоит ли пить такой напиток, решать каждому. Однако, учитывая многочисленные споры о безопасности употребления сильно просроченных продуктов, вполне разумно будет просто оставить бутылку как сувенир или коллекционный предмет, не рискуя своим здоровьем.

Этот случай стал примером того, как редкая находка из прошлого может вызвать ажиотаж и породить множество обсуждений, в том числе о возможной ценности такого артефакта.