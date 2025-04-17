«Японская Ванга» предсказала катастрофу летом 2025 года: что стоит за её пророчествами

Рё Тацуки, известная как «Японская Ванга», вновь обратила на себя внимание с предсказанием о мощной катастрофе, которая, по её словам, должна произойти летом 2025 года. В этом предсказании она утверждает, что океан «вскипит», а мощное цунами будет угрожать регионам на юге Японии, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru

История «Японской Ванги»

Рё Тацуки — японская ясновидящая и писательница, известная своими точными пророчествами. Её книга «Будущее, которое я видела», опубликованная в 1980-х годах, принесла ей мировую популярность. В произведении она делилась своими видениями будущих событий, таких как:

Землетрясение в Мьянме.

Смерть Фредди Меркури.

Предсказания о пандемии неизвестного вируса, который должен был захватить мир в 2020 году и вернуться через десятилетие.

Особое внимание привлекла её пророчество о пандемии, которое сбылось в 2020 году, что сделало её имя широко известным в мировой культуре предсказателей.

Пророчество о катастрофе в 2025 году

В своём последнем предсказании, сделанном в 2025 году, Рё Тацуки заявила, что этим летом мир может стать свидетелем мощной катастрофы, связанной с природными явлениями. Ясновидящая утверждает:

Океан на юге Японии «вскипит».

Это приведёт к огромному цунами, которое затронет прибрежные районы.

Это предсказание вызвало беспокойство у поклонников, которые считают, что оно связано с возможным подводным извержением вулкана.

«Драконы» в сторону Гавайев

Особое внимание привлекла ещё одна деталь, описанная Рё Тацуки: «фигуры, похожие на драконов», движущиеся в сторону Гавайев. Эта загадочная часть её пророчества порождает множество вопросов, а поклонники начинают искать возможные символические значения этих «драконов». В японской культуре драконы часто ассоциируются с природными катастрофами и гигантскими силами природы.

Заключение

Как и многие другие предсказания Рё Тацуки, это пророчество не осталось без внимания. Однако, как всегда, стоит подходить к таким заявлениям с осторожностью. Сбудется ли предсказание, покажет только время, но многие уже начали тщательно следить за возможными природными аномалиями, ожидая, что предсказанная катастрофа действительно может наступить.