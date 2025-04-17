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17.04.2025, 08:47

В Германии врача обвиняют в массовых убийствах пациентов

Новости Мира 0 604

В Германии возбуждено уголовное дело, связанное с предполагаемыми массовыми убийствами в системе здравоохранения страны. 40-летний паллиативный врач был арестован и обвинен в убийстве как минимум 15 человек, и расследование продолжается. Этот случай может стать одним из самых крупных в истории немецкого здравоохранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: cottonbro studio/Pexels
Фото: cottonbro studio/Pexels

Обвинение в убийствах

Паллиативный врач, работавший в Берлине, подозревается в совершении убийств, используя смертельную смесь медикаментов без медицинских показаний и согласия пациентов. Прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве 15 человек с 22 сентября 2021 года по 24 июля 2024 года. Среди жертв — 12 женщин и 3 мужчины, возраст которых варьируется от 25 до 94 лет.

Характер преступлений

  • Мотивы преступлений: По версии следствия, врач вводил смертельные препараты своим пациентам без их ведома и согласия. Первоначально расследование рассматривало версию о «жажде убийства», но позже это было опровергнуто, так как все жертвы были его пациентами.

  • Уголовное обвинение: Прокуратура требует признания вины за убийства и просит учесть высокую степень тяжести преступлений, а также пожизненный запрет на медицинскую деятельность для обвиняемого врача.

Расширение расследования

В ходе расследования число жертв увеличилось:

  • Изначально прокуратура подозревала врача в убийстве четырех человек.

  • После эксгумации тел и судебно-медицинских экспертиз число жертв возросло до 15.

  • В настоящее время расследование продолжается, охватывая еще 75 случаев. Запланированы дополнительные эксгумации.

Место преступлений и роль других служб

Следователи проанализировали сотни медицинских документов и получили информацию от коллег обвиняемого и сотрудников службы ухода за пациентами. Эти данные сыграли ключевую роль в выявлении преступлений.

Сравнение с другими громкими делами

Этот случай может войти в историю как один из крупнейших в Германии, если обвинения будут доказаны. До этого самым масштабным делом в системе здравоохранения была серия убийств, совершенных медбратом Нильсом Хегелем, который в 2019 году был осужден за убийство 85 человек. Кроме того, в Германии ведется расследование в отношении другого медбрата, обвиняемого в убийствах 9 пациентов и попытках убить еще 34.

Преемственность трагедий в медицинской системе

Этот инцидент ставит вопрос о безопасности и этике работы в медицинских учреждениях. По данным прокуратуры, этот случай подчеркивает необходимость более жесткого контроля и предотвращения подобных преступлений в будущем.

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