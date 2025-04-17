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17.04.2025, 13:10

Максим Галкин привел Кристину Орбакайте на корпоратив к украинцам в Праге

Новости Мира 0 1 402

Недавнее событие привлекло внимание публики: комик Максим Галкин, признанный в России иностранным агентом, посетил корпоратив украинского бизнесмена в Праге вместе с дочерью своей жены, певицей Кристиной Орбакайте. Как сообщает Telegram-канал Mash, мероприятие было организовано по случаю дня рождения ребенка бизнесмена, передает Lada.kz

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

На сцене, где выступали Галкин и Орбакайте, также выступил известный певец Гарик Кричевский. Концерт стал важной частью праздника, который собрал несколько известных личностей.

Переезд Галкина и Пугачевой в Израиль

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин, его жена Алла Пугачева и их дети покинули Россию и начали жить за рубежом. С февраля 2022 года Галкин активно выступал на зарубежных сценах, а позже осел в Израиле.

Интересно, что 16 сентября 2022 года Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список иностранных агентов. В ведомстве объяснили это решение тем, что артист получал финансовую поддержку от Киева в рамках своей политической деятельности. Сам Галкин, однако, заявил, что не считает себя иноагентом, а его жена, в свою очередь, обратилась к российским правоохранительным органам с предложением признать и ее иноагентом.

Концерты в Европе

15 апреля 2025 года портал URA.ru сообщил, что Максим Галкин планирует провести серию небольших концертов по Европе, где цена билетов достигает 17 тысяч рублей за выступление.

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