Определен источник воды на Земле

Новые данные о происхождении воды на Земле ставят под сомнение теорию о её доставке с метеоритами. Исследование, опубликованное в журнале Icarus, подтверждает, что вода сформировалась непосредственно на нашей планете, а не была занесена космическими объектами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Mike Blake / Reuters

Результаты исследования:

Группа ученых изучила энстатитовый хондрит — метеорит, состав которого близок к веществам, из которых сформировалась ранняя Земля. Особое внимание было уделено образцу под названием LAR 12252, добытому в Антарктиде. При помощи рентгеновского излучения ученые обнаружили, что в нем присутствуют области, насыщенные сероводородом. Эти соединения не могли попасть в метеорит извне, что ставит под сомнение гипотезу о внешнем происхождении воды.

«Вероятность того, что эти химические вещества были привнесены из внешней среды, крайне мала. Это исследование предоставляет значимые доказательства в пользу того, что вода является естественным компонентом Земли», — заявил соавтор работы Том Берретт.

Подтверждение теории формирования воды на Земле:

По мнению Джеймса Брайсона, одного из авторов исследования, полученные результаты подтверждают теорию о том, что образование воды на Земле было частью естественного геологического процесса, а не результатом попадания богатых водой астероидов.

Ранее, в другом исследовании, опубликованном в журнале Science, было заявлено, что метеориты из внешней части Солнечной системы составили около десяти процентов массы Земли. Однако новое открытие указывает на то, что основной источник воды был связан именно с внутренними процессами нашей планеты.