Взрыв в США разрушил здание завода по производству ракетных двигателей

На заводе военно-промышленного концерна Northrop Grumman, расположенном в Промонтори, штат Юта, произошел мощный взрыв, который разрушил одно из зданий предприятия. Инцидент был зафиксирован на заводе, где компания производит твердотопливные ракетные двигатели для различных государственных и коммерческих заказчиков. Об этом сообщило издание Air & Space Forces Magazine, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия"

Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Keith Thornburgh

Взрыв прогремел в 07:35 по местному времени (16:35 по московскому времени), и хотя масштабы разрушений оказались значительными, информации о серьезных травмах среди сотрудников на момент происшествия не поступило. В Northrop Grumman сообщили, что пострадавших среди работников, находившихся на заводе и рядом с ним, нет.

Местные СМИ, в частности телеканал KSL News Utah, опубликовали видео с вертолета, на котором продемонстрированы масштабные разрушения, вызванные взрывом. На кадрах видно, что возгорание на заводе не произошло, что может свидетельствовать о контролируемости взрыва.

Это происшествие напоминает другие события в сфере безопасности на промышленных объектах. Так, недавно, 25 марта 2025 года, взрыв на складе боеприпасов компании Policske Strojirny в Чехии также привел к разрушениям, но с меньшими последствиями для людей, пострадавших в инциденте.