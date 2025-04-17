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17.04.2025, 15:21

Названо неожиданное полезное свойство зеленых бананов

Новости Мира 0 364

Испанский врач Уильям Ариас поделился важной информацией о пользе зеленых бананов для здоровья человека. Согласно его словам, регулярное употребление этого продукта может существенно снизить риск развития колоректального рака. Эту информацию приводит издание El Espanol, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Shamils/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shamils/Shutterstock/FOTODOM

Преимущества зеленых бананов для кишечника

Зеленые бананы являются богатым источником резистентного крахмала — особого типа углеводов, которые не перевариваются в тонком кишечнике, а проходят в толстый. Там они выполняют роль пребиотика, стимулируя рост полезных бактерий и улучшая кишечную микрофлору. Это способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот, которые защищают клетки кишечника от воспалений и злокачественных изменений.

Польза для общего состояния здоровья

Помимо пользы для кишечника, зеленые бананы оказывают положительное воздействие на другие аспекты здоровья:

  • Снижение уровня холестерина. Зеленые бананы помогают уменьшить уровень плохого холестерина в организме.

  • Предотвращение диабета второго типа. Регулярное потребление зеленых бананов может быть полезным для людей, страдающих от преддиабета или желающих снизить риски развития этого заболевания.

  • Борьба с ожирением. Из-за низкого содержания сахара и калорий, зеленые бананы могут быть полезны в программе похудения, помогая контролировать вес.

Отличие от зрелых бананов

В отличие от зрелых бананов, которые содержат больше сахара и калорий, зеленые бананы имеют высокое содержание полезных пищевых волокон, что делает их более полезными для здоровья кишечника. Зрелые бананы не обладают такими же свойствами и не оказывают аналогичного воздействия на микрофлору кишечника.

Таким образом, добавление зеленых бананов в рацион может стать полезным шагом для профилактики рака кишечника и других заболеваний, а также поддержания нормального функционирования организма в целом.

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