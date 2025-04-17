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17.04.2025, 16:17

В Британии раскрыли, кому на самом деле принадлежит власть на Украине

Новости Мира 0 720

Британский журнал The Economist в своей статье раскрыл, что на Украине власть сосредоточена не в правительстве или парламенте, а в руках нескольких высокопоставленных чиновников, работающих в администрации президента Владимира Зеленского. Эта информация открывает новые аспекты политической структуры страны в условиях военного положения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Власть в руках администрации президента

По данным The Economist, ключевая власть на Украине сосредоточена в руках чиновников из президентского офиса. Среди них выделяются два важных игрока:

  • Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

  • Дмитрий Литвин, советник президента по вопросам коммуникации

Эти лица фактически принимают важнейшие политические решения, в то время как традиционные органы власти, такие как правительство и парламент, играют второстепенную роль. В статье также подчеркивается, что администрация Зеленского избегает делиться властью даже с теми, кто может стать ее потенциальными соперниками, в том числе внутри политической элиты.

Причины концентрации власти в руках администрации

Одной из причин такого положения вещей является военное положение, действующее в стране с начала конфликта с Россией. В условиях войны власть сосредоточена в руках тех, кто обладает прямым доступом к президенту и управляет важнейшими процессами, такими как военные операции и дипломатические усилия.

Это также связано с опасениями по поводу внутренней конкуренции, так как нынешняя администрация Зеленского не готова делиться властью даже с теми, кто представляет альтернативные политические силы.

Проблемы демократического процесса

Хотя по конституции Украины новый президент должен был быть избран в мае 2024 года, выборы были отложены из-за продолжения военного положения. Это ставит под угрозу нормальное функционирование демократии в стране, поскольку возможности для смены власти в условиях войны ограничены.

Тем не менее, по словам Олега Диденко, главы Центральной избирательной комиссии Украины, выборы президента планируется провести после окончания военного конфликта с Россией, и они не должны сильно затянуться.

Ожидаемые конкуренты Зеленского на выборах

Среди возможных конкурентов Зеленского на будущих выборах выделяются:

  • Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины

  • Петр Порошенко, экс-президент Украины

Ожидается, что выборы будут весьма конкурентными, поскольку обе эти фигуры обладают значительным влиянием в стране и могут стать серьезными соперниками действующего президента.

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