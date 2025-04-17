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17.04.2025, 17:49

«Пальчики оближешь»: шанхайский ресторан удивил десертом из слоновьего навоза за 550 долларов

Новости Мира 0 276

В Шанхае открылся ресторан высокой кухни, который предложил своим гостям уникальное кулинарное произведение искусства. В его меню появился десерт, в состав которого входит слоновий навоз. Этим кулинарным шедевром ресторан привлек внимание не только любителей необычных блюд, но и тех, кто ищет новые гастрономические ощущения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Экологические акценты ресторана

Ресторан, специализирующийся на экологически чистых продуктах, по словам владельцев, известен своим стремлением удивить гостей уникальными блюдами, отражающими философию устойчивого потребления. В меню заведения можно найти такие необычные позиции, как листья деревьев с медовыми кубиками льда и десерт из слоновьего навоза.

Процесс приготовления и безопасность

Все ингредиенты, в том числе слоновий навоз, перед использованием подвергаются тщательной обработке и стерилизации, что, по заверению владельцев, делает их безопасными для употребления. Десерт, приготовленный из экскрементов слона, дополнен травяными ароматизаторами, фруктовым джемом, пыльцой и медовым сорбетом.

Стоимость и контекст

Эта необычная новинка входит в комплекс из более чем 10 блюд, который можно попробовать за 3888 юаней, что эквивалентно примерно 550 долларов. Несмотря на высокую цену, ресторан уверяет, что предложение привлекает внимание клиентов, желающих попробовать нечто необычное и эксклюзивное.

Законодательные нормы и безопасность продуктов

Согласно китайским нормам, все блюда в ресторане обязаны быть безопасными для здоровья, не содержать токсичных веществ и соответствовать стандартам питания. Однако, в статье не уточняется, был ли проведен контроль местными санитарными службами, что может быть важно для подтверждения соответствия этого необычного десерта строгим санитарным требованиям.

Заключение

Таким образом, ресторан в Шанхае продолжает удивлять своих гостей неординарными кулинарными решениями. Вопросы безопасности необычных ингредиентов остаются открытыми, но владельцы уверены в их безопасности, что добавляет ресторану еще больше интереса среди любителей экзотической кухни.

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