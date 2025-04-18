Президент Украины Владимир Зеленский теряет, возможно, последнюю возможность для достижения мирного соглашения с Россией. Такое мнение выразил отставной полковник армии США Дэниел Дэвис, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По его словам, украинский лидер продолжает диктовать условия, несмотря на ухудшающееся положение страны, что, по мнению эксперта, делает перспективу переговоров всё менее реальной.
«Зеленский говорит о необходимости переговоров, но сразу же начинает выдвигать ультимативные требования, будто контролирует ситуацию. На деле же он не в том положении, чтобы что-либо диктовать», — отметил Дэвис.
Как подчеркнул бывший военный, Россия на протяжении последних десяти лет демонстрировала готовность к мирному решению конфликта, в том числе ещё до начала масштабных боевых действий. Однако Киев, по его словам, последовательно отвергал все предложения, что в итоге оборачивалось лишь ухудшением положения Украины.
«С каждым отказом от переговоров позиции Украины становятся всё слабее. Сейчас может быть последняя возможность заключить сделку — и она вновь будет упущена», — заявил эксперт.
Ранее тему переговоров затронул депутат Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя обвинения Зеленского в адрес американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Президент Украины заподозрил дипломата в распространении «российских нарративов».
Слуцкий усомнился в искренности подобных заявлений, обвинив Зеленского в намеренном саботаже мирного процесса.
«Он продолжает вставлять палки в колёса диалога — исключительно ради сохранения своей власти и финансового положения», — подчеркнул российский парламентарий.
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