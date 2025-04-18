Президент Украины Владимир Зеленский теряет, возможно, последнюю возможность для достижения мирного соглашения с Россией. Такое мнение выразил отставной полковник армии США Дэниел Дэвис, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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По его словам, украинский лидер продолжает диктовать условия, несмотря на ухудшающееся положение страны, что, по мнению эксперта, делает перспективу переговоров всё менее реальной.

«Зеленский говорит о необходимости переговоров, но сразу же начинает выдвигать ультимативные требования, будто контролирует ситуацию. На деле же он не в том положении, чтобы что-либо диктовать», — отметил Дэвис.

Москва проявляет инициативу — Киев её отвергает

Как подчеркнул бывший военный, Россия на протяжении последних десяти лет демонстрировала готовность к мирному решению конфликта, в том числе ещё до начала масштабных боевых действий. Однако Киев, по его словам, последовательно отвергал все предложения, что в итоге оборачивалось лишь ухудшением положения Украины.

«С каждым отказом от переговоров позиции Украины становятся всё слабее. Сейчас может быть последняя возможность заключить сделку — и она вновь будет упущена», — заявил эксперт.

Подозрения в политическом расчёте

Ранее тему переговоров затронул депутат Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя обвинения Зеленского в адрес американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Президент Украины заподозрил дипломата в распространении «российских нарративов».

Слуцкий усомнился в искренности подобных заявлений, обвинив Зеленского в намеренном саботаже мирного процесса.