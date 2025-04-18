Раскрыта тайна черного пятна в Тихом океане: что на самом деле скрывалось на картах

Долгое время пользователей Google Maps интриговал необычный объект в Тихом океане — темное пятно, выделяющееся на фоне океанской глади. Эта аномалия вызывала самые разные теории: от секретных военных баз до природных феноменов. Однако теперь стало известно, что на самом деле скрывалось за этим загадочным силуэтом, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
На деле темное пятно оказалось вовсе не тайной зоной или техническим сбоем.
Это небольшой остров Восток (Vostok Island), входящий в состав архипелага Лайн, который принадлежит государству Кирибати.
Площадь острова — всего 0,24 квадратных километра.
Визуально он кажется черным из-за густого покрова деревьев Pisonia, образующих плотный зеленый купол, который на спутниковых снимках выглядит как сплошное темное пятно.
Основная причина — растительность: кроны деревьев настолько плотные, что не пропускают свет и создают эффект тени на изображениях.
Цвет воды вокруг острова — ярко-лазурный, а пляжи светлые, что усиливает контраст с темной внутренней частью.
Дополнительный эффект создаёт цветокоррекция, которая применяется при обработке спутниковых изображений Google.
Остров необитаем и находится под охраной как природный заповедник.
Он играет важную роль в сохранении уникальной экосистемы и биоразнообразия.
Доступ туристам запрещён, посещение разрешено только научным экспедициям.
Главная цель властей — не допустить вмешательства в природу и сохранить остров в первозданном виде.
Таким образом, загадочное черное пятно в Тихом океане — не что иное, как крошечный необитаемый остров, покрытый густыми деревьями. Это ещё один пример того, как природа может озадачить даже самые современные технологии и вызвать всплеск интереса у пользователей по всему миру.
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