Раскрыта тайна черного пятна в Тихом океане: что на самом деле скрывалось на картах

Долгое время пользователей Google Maps интриговал необычный объект в Тихом океане — темное пятно, выделяющееся на фоне океанской глади. Эта аномалия вызывала самые разные теории: от секретных военных баз до природных феноменов. Однако теперь стало известно, что на самом деле скрывалось за этим загадочным силуэтом, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: Google maps/livescience.com

Что это за объект?

На деле темное пятно оказалось вовсе не тайной зоной или техническим сбоем.

Это небольшой остров Восток (Vostok Island), входящий в состав архипелага Лайн , который принадлежит государству Кирибати .

Площадь острова — всего 0,24 квадратных километра .

Визуально он кажется черным из-за густого покрова деревьев Pisonia, образующих плотный зеленый купол, который на спутниковых снимках выглядит как сплошное темное пятно.

Почему остров выглядит черным?

Основная причина — растительность : кроны деревьев настолько плотные, что не пропускают свет и создают эффект тени на изображениях.

Цвет воды вокруг острова — ярко-лазурный, а пляжи светлые, что усиливает контраст с темной внутренней частью.

Дополнительный эффект создаёт цветокоррекция, которая применяется при обработке спутниковых изображений Google.

Что известно об острове Восток?

Остров необитаем и находится под охраной как природный заповедник .

Он играет важную роль в сохранении уникальной экосистемы и биоразнообразия.

Доступ туристам запрещён , посещение разрешено только научным экспедициям.

Главная цель властей — не допустить вмешательства в природу и сохранить остров в первозданном виде.

Заключение

Таким образом, загадочное черное пятно в Тихом океане — не что иное, как крошечный необитаемый остров, покрытый густыми деревьями. Это ещё один пример того, как природа может озадачить даже самые современные технологии и вызвать всплеск интереса у пользователей по всему миру.