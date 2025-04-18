В мире родился первый ребенок, зачатый с помощью искусственного интеллекта

Наука сделала прорыв — в Мексике на свет появился первый ребенок, зачатый с помощью искусственного интеллекта. Ученые задействовали нейросистему в процессе экстракорпорального оплодотворения, и результат оказался успешным, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: thesun.co.uk

Как это произошло: подробности уникального эксперимента

Прорыв в репродуктивной медицине стал возможен благодаря усовершенствованной технологии ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида), внедренной в 1990-х годах. Однако в этом случае впервые управление всем процессом полностью доверили системе на базе искусственного интеллекта.

Вот как проходила процедура:

Пациенткой стала жительница Мексики , согласившаяся участвовать в эксперименте;

Для зачатия использовалась ее яйцеклетка и донорские сперматозоиды ;

Отбор сперматозоидов осуществлялся не вручную , а ИИ-системой, которая анализировала качество биоматериала и выбирала наиболее подходящий вариант;

Введение сперматозоида происходило также автоматически — лазерный захват и инъекция были выполнены без участия человека.

Что показали результаты

Исследование, опубликованное в журнале RBMO (Reproductive BioMedicine Online), подтвердило успешность новой методики. Ученые отметили несколько ключевых преимуществ:

Минимизация риска ошибок , свойственных человеческому фактору;

Высокая точность и аккуратность при манипуляциях с биологическим материалом;

Здоровое рождение ребенка — никаких отклонений или осложнений зафиксировано не было.

Почему это важно

По мнению специалистов, данное событие может стать началом новой эпохи в сфере ЭКО и репродуктивных технологий. Использование ИИ в подобных процедурах открывает перспективы: