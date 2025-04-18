В мире родился первый ребенок, зачатый с помощью искусственного интеллекта

Наука сделала прорыв — в Мексике на свет появился первый ребенок, зачатый с помощью искусственного интеллекта. Ученые задействовали нейросистему в процессе экстракорпорального оплодотворения, и результат оказался успешным, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Прорыв в репродуктивной медицине стал возможен благодаря усовершенствованной технологии ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида), внедренной в 1990-х годах. Однако в этом случае впервые управление всем процессом полностью доверили системе на базе искусственного интеллекта.
Вот как проходила процедура:
Пациенткой стала жительница Мексики, согласившаяся участвовать в эксперименте;
Для зачатия использовалась ее яйцеклетка и донорские сперматозоиды;
Отбор сперматозоидов осуществлялся не вручную, а ИИ-системой, которая анализировала качество биоматериала и выбирала наиболее подходящий вариант;
Введение сперматозоида происходило также автоматически — лазерный захват и инъекция были выполнены без участия человека.
Исследование, опубликованное в журнале RBMO (Reproductive BioMedicine Online), подтвердило успешность новой методики. Ученые отметили несколько ключевых преимуществ:
Минимизация риска ошибок, свойственных человеческому фактору;
Высокая точность и аккуратность при манипуляциях с биологическим материалом;
Здоровое рождение ребенка — никаких отклонений или осложнений зафиксировано не было.
По мнению специалистов, данное событие может стать началом новой эпохи в сфере ЭКО и репродуктивных технологий. Использование ИИ в подобных процедурах открывает перспективы:
для повышения успешности оплодотворения;
для снижения затрат времени и ресурсов;
для улучшения диагностики и прогнозов исхода процедур ЭКО.
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