Как у Фриске и Заворотнюк: онколог рассказал, кому может грозить глиобластома

Онколог Евгений Черёмушкин рассказал, кто находится в зоне риска развития глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака головного мозга. Эта болезнь унесла жизни таких известных личностей, как Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru

Опухоль, не оставляющая шанса

Глиобластома отличается стремительным развитием и крайне неблагоприятным прогнозом. Даже на ранней стадии небольшое новообразование способно быстро привести к тяжёлым неврологическим нарушениям и летальному исходу.

Факторы риска

По словам специалиста, однозначных причин возникновения глиобластомы пока не выявлено, однако существуют потенциальные факторы, которые могут способствовать развитию заболевания:

Врождённые патологии — аномалии развития головного мозга могут стать пусковым механизмом;

Электромагнитное излучение — существует версия, что длительное использование мобильных телефонов и других гаджетов может провоцировать рост опухоли, однако достоверных научных доказательств пока нет;

Генетическая предрасположенность — наличие онкологических заболеваний в семье также может повышать риск.

Симптомы, на которые нельзя закрывать глаза

Онколог подчёркивает: ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на продление жизни. Поэтому при следующих симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу:

частые или усиливающиеся головные боли;

нарушения зрения или обоняния;

головокружение и проблемы с координацией;

внезапные изменения в поведении или восприятии окружающего.

Истории, которые потрясли страну

Жанна Фриске , певица и актриса, умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с глиобластомой.

Анастасия Заворотнюк, известная по роли в сериале "Моя прекрасная няня", боролась с тем же диагнозом на протяжении пяти лет. Её не стало 30 мая 2024 года.

Важно: при появлении любых подозрительных симптомов следует пройти обследование у невролога или онколога. Самолечение и игнорирование признаков болезни могут стоить жизни.