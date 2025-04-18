Оставила сумку в метро на 8 часов — и никто не тронул: россиянка в шоке от Кореи

Путешественница из России поделилась впечатлениями от поездки в Южную Корею и назвала одну из особенностей страны настоящим «зеленым флагом» — то есть положительным сигналом, говорящим о высоком уровне доверия и безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Soo-hyeon Kim / Reuters

Сумку забыли — и нашли на том же месте

По словам девушки, во время пребывания в Сеуле она случайно забыла сумку в вагоне метро, но когда спустя восемь часов вернулась на то же место — вещи были в целости и сохранности.

«Я ушла на концерт, а потом вспомнила, что оставила сумку в метро. Вернулась спустя восемь часов — и она всё ещё лежала на прежнем месте», — рассказала туристка.

Она отметила, что обратилась к сотрудникам метро с просьбой показать записи с камер видеонаблюдения и была поражена — никто даже не попытался забрать её вещи.

Южная Корея — страна высокого доверия

Россиянка подчеркнула, что подобное отношение к чужой собственности стало для неё настоящим культурным открытием. Это свидетельствует о высоком уровне общественного сознания и взаимного уважения в южнокорейском обществе.

Такие ситуации, по мнению путешественницы, нечасто встретишь даже в развитых странах, и именно это она назвала главным «зеленым флагом» Южной Кореи — знаком того, что стране можно доверять.

Южная Корея привлекает не только безопасностью

Ранее другие туристы также делились необычными причинами поездки в Южную Корею. Например, британский блогер Ники Кельвин посетил страну ради косметических инъекций. Он отметил, что ранее никогда не прибегал к процедурам по уходу за лицом, но остался доволен результатами после первого опыта именно в Сеуле.