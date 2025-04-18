Проклятие «Дома-2»: в Москве зверски убит участник шоу Дмитрий Лукин — 50 ножевых ранений

В столице России найден мертвым бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин. Его тело с многочисленными колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире на Щелковском шоссе. Следствие рассматривает версию умышленного убийства на почве ссоры, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм -канал Mash

Фото: ТГ-канал Mash

Конфликт закончился трагедией

Как сообщает агентство «Регнум» со ссылкой на друга погибшего, между Лукиным и его знакомым произошел конфликт, который перерос в драку. В результате ссоры гость якобы схватил нож и нанес Дмитрию не менее 50 ударов. По предварительным данным, мужчина скончался на месте.

«К сожалению, это правда — Димы больше нет. Его убили. Подробностей у меня пока нет, родственников уже уведомили. Сейчас идет расследование», — сообщил близкий друг погибшего.

Подозрения на «проклятие» участников проекта

Новость о гибели Лукина вызвала волну обсуждений среди поклонников реалити-шоу. Некоторые связывают его смерть с так называемым «проклятием» бывших участников «Дома-2». По данным поклонников, Дмитрий стал уже 15-м участником, ушедшим из жизни при загадочных или трагических обстоятельствах.

Один из наиболее громких случаев произошел в 2024 году — тогда внезапно скончалась 37-летняя Либерд Кпадону. Ее тело было обнаружено спустя 40 дней после смерти.

Кто такой Дмитрий Лукин?

До участия в скандальном реалити-шоу Лукин был известен в узких кругах как стендап-комик и игрок КВН. Однако наибольшую популярность ему принесло пребывание в «Доме-2», пусть и недолгое — он провел на проекте всего несколько месяцев.