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18.04.2025, 15:05

В одном шаге: врачи назвали 10 признаков, указывающих на скорую смерть

Новости Мира 0 647

Момент смерти невозможно предсказать с точностью, даже при тяжёлых заболеваниях. Однако специалисты в области паллиативной медицины выделяют ряд признаков, по которым можно понять, что человек находится в предсмертном состоянии. Эти симптомы — сигнал того, что организм постепенно отключает жизненно важные функции, сообщает Lada.kz со ссылкой на runews24

Фото: contagionlive.com
Фото: contagionlive.com

Потеря аппетита

Одним из первых тревожных признаков становится отказ от пищи. Человек перестаёт чувствовать голод, а любая еда вызывает отвращение или дискомфорт. Организм экономит энергию, необходимую даже на переваривание, и переходит в режим сохранения ресурсов. В таких случаях родным рекомендуется лишь смачивать губы умирающего водой или давать по чуть-чуть пить.

Преобладание сна

Сонливость усиливается. Бодрствование становится редким, человек большую часть времени проводит с закрытыми глазами. Это свидетельствует о снижении обменных процессов и переходе тела в состояние покоя. Разговоры становятся короткими, иногда — невозможными.

Отстранённость от окружающих

Люди, находящиеся на грани жизни и смерти, часто утрачивают интерес к общению. Они реже реагируют на присутствие близких, не отвечают на прикосновения или голос. Это не означает безразличие — просто физические и психические силы организма уходят.

Ослабление пульса

Пульс становится слабым и неровным. Снижается давление, кровь медленнее циркулирует по телу. Кожа на руках и ногах может становиться холодной, а ногти — синеватыми.

Изменение цвета мочи и кала

Снижение функции почек и кишечника проявляется в изменении цвета и количества выделений. Моча становится тёмной, а дефекация — нерегулярной или вовсе прекращается. Эти процессы указывают на угасание внутренних органов.

Снижение температуры тела

Температура тела постепенно падает, особенно на конечностях. Стопы и ладони становятся холодными, так как кровоток слабеет. Кожа может покрываться пятнами.

Нарушение дыхания

Дыхание становится поверхностным, прерывистым и едва уловимым. Иногда появляются характерные хрипы, особенно на выдохе — это связано с затруднённым отхождением мокроты.

Слабость в мышцах

Даже простые движения — переворачивание в постели или поднятие руки — становятся невозможными. Мышцы ослабевают, человек часто не может самостоятельно держать голову или говорить.

Появление галлюцинаций

В ряде случаев человек начинает видеть или слышать то, чего нет. Галлюцинации могут быть как пугающими, так и безобидными. Врачи объясняют это изменениями в мозговой деятельности и кислородным голоданием.

Боль и дискомфорт

В последние дни или часы жизни могут проявляться сильные боли. Их интенсивность зависит от диагноза и общего состояния. Важно обеспечить человеку адекватное обезболивание, чтобы облегчить страдания.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При необходимости следует обратиться к специалисту.

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