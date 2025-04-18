Татьяна Ким стала единственным владельцем Wildberries

Савёловский суд Москвы удовлетворил иск Татьяны Ким (в прошлом — Бакальчук) и принял решение о передаче ей 1% доли в ООО «Вайлдберриз», принадлежавшей её бывшему мужу Владиславу Бакальчуку. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на объединённую компанию Wildberries и Russ (РВБ), передает Lada.kz

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Суд передал ей долю экс-супруга Владислава Бакальчука

Теперь Ким владеет 100% долей крупнейшего онлайн-ритейлера в России. Кроме того, за ней остаётся полный контроль над:

100% долей в ООО «Вайлдберриз Банк» ;

всеми средствами на её персональных банковских счетах.

Развод и имущественные споры

Татьяна Ким официально подала на развод в июле 2024 года.

В феврале 2025 года брак был расторгнут решением суда.

Пара делила имущество, включая активы Wildberries, в судебном порядке.

Владислав Бакальчук подал отдельный иск, оспаривая права на активы компании на сумму свыше 350 млрд рублей.

Объединение Wildberries и Russ

Крупнейшее объединение произошло в 2024 году:

В июне Wildberries и Russ объявили о слиянии.

В июле было зарегистрировано совместное предприятие — ООО «РВБ».

Структура собственности выглядела так: ООО «Вайлдберриз» — 65%; ООО «Стинн» (владеет «Русс Аутдор») — 35%.

Бенефициарами «Стинн» являются братья Леван и Роберт Мирзояны.

Роберт Мирзоян был назначен генеральным директором объединённой компании.

Передача активов и интеллектуальной собственности

Wildberries передала в структуру «РВБ» свои домены в августе 2024 года.

В октябре Russ также перевела в «РВБ» свои активы.

Вскоре «Роспатент» официально зарегистрировал переход прав на интеллектуальную собственность Wildberries в пользу «РВБ».

Позиция Владислава Бакальчука

Экс-супруг Татьяны Ким выступил против объединения Wildberries и Russ и оспаривает происходящее в судебном порядке.