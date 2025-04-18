Татьяна Ким стала единственным владельцем Wildberries

Савёловский суд Москвы удовлетворил иск Татьяны Ким (в прошлом — Бакальчук) и принял решение о передаче ей 1% доли в ООО «Вайлдберриз», принадлежавшей её бывшему мужу Владиславу Бакальчуку. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на объединённую компанию Wildberries и Russ (РВБ), передает Lada.kz
Теперь Ким владеет 100% долей крупнейшего онлайн-ритейлера в России. Кроме того, за ней остаётся полный контроль над:
100% долей в ООО «Вайлдберриз Банк»;
всеми средствами на её персональных банковских счетах.
Татьяна Ким официально подала на развод в июле 2024 года.
В феврале 2025 года брак был расторгнут решением суда.
Пара делила имущество, включая активы Wildberries, в судебном порядке.
Владислав Бакальчук подал отдельный иск, оспаривая права на активы компании на сумму свыше 350 млрд рублей.
Крупнейшее объединение произошло в 2024 году:
В июне Wildberries и Russ объявили о слиянии.
В июле было зарегистрировано совместное предприятие — ООО «РВБ».
Структура собственности выглядела так:
ООО «Вайлдберриз» — 65%;
ООО «Стинн» (владеет «Русс Аутдор») — 35%.
Бенефициарами «Стинн» являются братья Леван и Роберт Мирзояны.
Роберт Мирзоян был назначен генеральным директором объединённой компании.
Wildberries передала в структуру «РВБ» свои домены в августе 2024 года.
В октябре Russ также перевела в «РВБ» свои активы.
Вскоре «Роспатент» официально зарегистрировал переход прав на интеллектуальную собственность Wildberries в пользу «РВБ».
Экс-супруг Татьяны Ким выступил против объединения Wildberries и Russ и оспаривает происходящее в судебном порядке.
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