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18.04.2025, 17:31

109-летняя женщина назвала два продукта из супермаркета причиной долголетия

Новости Мира 0 565

Жительница южной Италии Мария Долорес отметила 109-й день рождения и поделилась своими личными рецептами долголетия. По словам женщины, сохранить здоровье и бодрость ей помогли простые продукты, доступные каждому, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Родилась во времена Первой мировой

Мария появилась на свет в 1916 году, в разгар Первой мировой войны. Судьба сложилась непросто: она рано потеряла родных и росла в приемной семье. Сейчас долгожительница живет в доме престарелых в коммуне Казарано, расположенной в итальянской провинции Лечче.

Апельсиновый сок и шоколад — залог долгой жизни

Отвечая на вопрос о секрете долголетия, Мария назвала два любимых продукта: апельсиновый сок и шоколад. Именно их она считает ключевыми для поддержания жизненных сил и хорошего настроения.

«Шоколад — моя слабость, — призналась Мария. — Родные знают об этом и всегда приносят мне сладости».

Семейная поддержка и внимание окружающих

Кроме гастрономических предпочтений, женщина также отметила важность человеческого тепла. По ее словам, долгая жизнь была бы невозможна без любви и заботы окружающих — как со стороны семьи, так и персонала пансионата.

На день рождения к ней приехали внуки приемной матери, а администрация дома престарелых устроила праздничную вечеринку. Регулярные визиты близких остаются важной частью ее жизни.

Не она одна: другие долгожители делятся опытом

Подобные истории звучат всё чаще. Ранее 108-летняя британка Джоан Хелен Дайк также раскрыла секрет своего долголетия. Она утверждает, что сохранить активность ей помог специальный комплекс физических упражнений, которым она следует долгие годы.

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