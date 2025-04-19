Какой ангел-хранитель дарован вашему знаку Зодиака

Считается, что каждому человеку назначен ангел-хранитель — невидимый покровитель, оберегающий и направляющий на верный путь. По мнению эзотериков, небесные помощники связаны не только с личностью, но и с энергетикой знаков Зодиака. Каждый знак получает поддержку от особого ангела, который усиливает врожденные качества, помогает справляться с трудностями и подсказывает жизненные ориентиры, сообщает Lada.kz