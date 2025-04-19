В России начали продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей

Компания Caviar, известная производством элитной электроники, удивила россиян пасхальной коллекцией стоимостью в миллионы рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Caviar

Коллекция «Религия»: роскошь в деталях

В преддверии Пасхи бренд Caviar выпустил лимитированную линейку изделий под названием «Религия». Главным элементом коллекции стал эксклюзивный кулич, цена которого составила 2,7 миллиона рублей.

Особенности «золотого» кулича:

покрытие из пищевого золота;

украшения из натуральных сапфиров, рубинов и изумрудов;

классическая начинка — ваниль и изюм.

Дорогая сладость и не только

Помимо кулича, в коллекции представлены и другие предметы с религиозной и пасхальной символикой.

В линейке также доступны:

Пирожные в виде пасхальных яиц , покрытые съедобным золотом;

iPhone модели «Ангел-Хранитель», дизайн которого выполнен в том же стиле. Начальная стоимость устройства — от 599 тысяч рублей.

О компании

Caviar занимается производством премиальных гаджетов и аксессуаров, оформленных с применением драгоценных металлов и камней. Регулярно компания выпускает коллекционные линейки, приуроченные к знаковым праздникам или событиям.