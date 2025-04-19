В России начали продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей

Компания Caviar, известная производством элитной электроники, удивила россиян пасхальной коллекцией стоимостью в миллионы рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
В преддверии Пасхи бренд Caviar выпустил лимитированную линейку изделий под названием «Религия». Главным элементом коллекции стал эксклюзивный кулич, цена которого составила 2,7 миллиона рублей.
покрытие из пищевого золота;
украшения из натуральных сапфиров, рубинов и изумрудов;
классическая начинка — ваниль и изюм.
Помимо кулича, в коллекции представлены и другие предметы с религиозной и пасхальной символикой.
Пирожные в виде пасхальных яиц, покрытые съедобным золотом;
iPhone модели «Ангел-Хранитель», дизайн которого выполнен в том же стиле. Начальная стоимость устройства — от 599 тысяч рублей.
Caviar занимается производством премиальных гаджетов и аксессуаров, оформленных с применением драгоценных металлов и камней. Регулярно компания выпускает коллекционные линейки, приуроченные к знаковым праздникам или событиям.
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