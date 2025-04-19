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18.04.2025, 22:50

Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

Новости Мира 0 548

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил распространившуюся информацию о возможном запрете совершения намаза в Ставропольском крае. По его словам, такие инициативы противоречат правам граждан и подрывают единство страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Повод для критики — письмо от районной администрации

Конфликт вызвало письмо, разосланное от имени администрации Андроповского муниципального округа Ставрополья. В документе якобы содержалась ссылка на координационное совещание, в ходе которого обсуждалась идея запретить публичные молитвы мусульман. Это вызвало широкий резонанс в социальных сетях и обеспокоенность среди верующих.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Заявление Кадырова

Реакция Рамзана Кадырова последовала незамедлительно. В своём Telegram-канале он назвал подобные инициативы неприемлемыми:

«Это не просто бюрократическая бумага — это открытая дискриминация и правовой беспредел», — написал он.

Глава Чечни подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам свободы вероисповедания и могут привести к серьёзным последствиям в межнациональных отношениях.

Официальный ответ Ставропольских властей

Власти Ставропольского края отреагировали на ситуацию. Заместитель министра по делам национальной политики и казачества региона Владислав Калхидов дал пояснение, опровергнув распространённые сведения:

  • Никаких официальных запретов на совершение намаза на территории края не вводилось;

  • Штрафные санкции за религиозные обряды отсутствуют;

  • Все действия органов власти осуществляются в рамках закона и Конституции РФ.

Встреча с представителями религиозных организаций

Ситуация была дополнительно обсуждена на встрече с участием представителей диаспор и различных религиозных конфессий. Участники подтвердили, что важным приоритетом для региона остаются уважение к вероисповеданию и сохранение межконфессионального мира.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
Чистейшая показуха
18.04.2025, 18:31
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