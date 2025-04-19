Боярский попал в больницу после падения с высоты

Народный артист России Михаил Боярский оказался в больнице после падения с высоты около трех метров. Инцидент произошел за кулисами во время спектакля «Ромео и Джульетта», где актер исполнял роль герцога Эскала. Об этом рассказала супруга артиста, художественный руководитель театра им. Ленсовета Лариса Луппиан, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК

Михаил Боярский (Фото: Андрей Чепакин / ТАСС)

«За кулисами упал, перелом одного ребра», — сообщила она в беседе с RT.

По данным Telegram-каналов «112» и Mash, падение случилось 14 апреля — Боярский оступился и упал спиной вниз, получив травму. Сейчас он проходит лечение в медицинском учреждении.

Постановка пройдет без участия актера

Театр имени Ленсовета подтвердил, что 18 апреля Боярский не вышел на сцену в спектакле «Ромео и Джульетта» из-за болезни. Зрители услышали только его голос — предварительно записанный текст будет использован в постановке.

РБК направил запрос в театр, чтобы уточнить подробности состояния артиста.

Карьера и личная жизнь Боярского

Михаил Боярский родился в 1949 году в Ленинграде. В кино дебютировал в возрасте 10 лет — в короткометражке «Спички детям не игрушки», снятой совместно с его дядей Николаем Боярским.

Во время учебы в ЛГИТМиК он играл в рок-группе, но после окончания вуза в 1972 году начал работать в театре им. Ленсовета, где прослужил до 1987 года. Сейчас Боярский входит в труппу театра как приглашенный артист.

Настоящую популярность ему принесли кинороли — в первую очередь, д’Артаньяна в «Трех мушкетерах», после которого широкополая шляпа стала его визитной карточкой. Среди других ярких образов — шевалье де Брильи в «Гардемаринах» и другие персонажи в музыкальных и приключенческих лентах. Он также известен исполнением песен как в кино, так и за его пределами — «Зеленоглазое такси», «Городские цветы», «Рыжий конь» и другие стали настоящими хитами.

Семья и награды

С Ларисой Луппиан Боярский зарегистрировал брак в 1977 году. В 1985 пара официально развелась, однако продолжала жить вместе. В 2009 году они вновь официально поженились. У супругов двое детей — актриса Елизавета Боярская и депутат Госдумы Сергей Боярский.

В декабре прошлого года актер отметил 75-летие. За вклад в культуру России он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.