18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.9
593.5
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.04.2025, 06:57

Боярский попал в больницу после падения с высоты

Новости Мира 0 638

Народный артист России Михаил Боярский оказался в больнице после падения с высоты около трех метров. Инцидент произошел за кулисами во время спектакля «Ромео и Джульетта», где актер исполнял роль герцога Эскала. Об этом рассказала супруга артиста, художественный руководитель театра им. Ленсовета Лариса Луппиан, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК

Михаил Боярский (Фото: Андрей Чепакин / ТАСС)
Михаил Боярский (Фото: Андрей Чепакин / ТАСС)

«За кулисами упал, перелом одного ребра», — сообщила она в беседе с RT.

По данным Telegram-каналов «112» и Mash, падение случилось 14 апреля — Боярский оступился и упал спиной вниз, получив травму. Сейчас он проходит лечение в медицинском учреждении.

Постановка пройдет без участия актера

Театр имени Ленсовета подтвердил, что 18 апреля Боярский не вышел на сцену в спектакле «Ромео и Джульетта» из-за болезни. Зрители услышали только его голос — предварительно записанный текст будет использован в постановке.

РБК направил запрос в театр, чтобы уточнить подробности состояния артиста.

Карьера и личная жизнь Боярского

Михаил Боярский родился в 1949 году в Ленинграде. В кино дебютировал в возрасте 10 лет — в короткометражке «Спички детям не игрушки», снятой совместно с его дядей Николаем Боярским.

Во время учебы в ЛГИТМиК он играл в рок-группе, но после окончания вуза в 1972 году начал работать в театре им. Ленсовета, где прослужил до 1987 года. Сейчас Боярский входит в труппу театра как приглашенный артист.

Настоящую популярность ему принесли кинороли — в первую очередь, д’Артаньяна в «Трех мушкетерах», после которого широкополая шляпа стала его визитной карточкой. Среди других ярких образов — шевалье де Брильи в «Гардемаринах» и другие персонажи в музыкальных и приключенческих лентах. Он также известен исполнением песен как в кино, так и за его пределами — «Зеленоглазое такси», «Городские цветы», «Рыжий конь» и другие стали настоящими хитами.

Семья и награды

С Ларисой Луппиан Боярский зарегистрировал брак в 1977 году. В 1985 пара официально развелась, однако продолжала жить вместе. В 2009 году они вновь официально поженились. У супругов двое детей — актриса Елизавета Боярская и депутат Госдумы Сергей Боярский.

В декабре прошлого года актер отметил 75-летие. За вклад в культуру России он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?