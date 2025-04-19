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19.04.2025, 07:34

У 11-летнего российского школьника нашли пулю в груди во время осмотра в больнице

Новости Мира 0 508

11-летний мальчик из Иркутской области прошёл плановое медицинское обследование, во время которого врачи обнаружили в его грудной клетке пулю. Как выяснилось, ребенок получил ранение от собственного отца несколько месяцев назад, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рентген выявил шокирующую находку

Школьник часто болеет, и мать регулярно возит его в больницу. Во время очередного визита медики провели рентген грудной клетки и были поражены: на снимке было видно инородное тело — пулю. После уточнений оказалось, что это снаряд от травматического пистолета. О находке врачи сразу сообщили в полицию.

Отец стрелял по сыну и запретил рассказывать

По словам мальчика, зимой его 37-летний отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принес домой травматическое оружие и выстрелил в него. После этого мужчина потребовал, чтобы сын никому не рассказывал о случившемся.

Эту версию подтвердили и мать ребёнка. Женщина рассказала, что в момент выстрела находилась в другой комнате и услышала громкий хлопок с кухни. Забежав туда, она увидела испуганного сына и мужа, который заявил, что ничего страшного не произошло.

Ребёнка прооперировали, отца задержали

После медицинского осмотра мальчику была проведена операция по извлечению пули. Тем временем сотрудники правоохранительных органов задержали отца. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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