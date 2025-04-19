Врач рассказала, как правильно выбрать омега-3 и не потратить деньги зря

Некорректный выбор омега-3 может привести к тому, что добавка окажется бесполезной. Врач-диетолог назвала распространённые ошибки, которые допускают покупатели при выборе препарата. Особое внимание специалист рекомендует обращать на форму, дозировку и состав средства, сообщает Lada.kz со ссылкой Gazeta .

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Диетолог Юлия Чехонина рассказала, что одной из распространённых причин, по которой омега-3 не даёт ожидаемого результата, является неправильный выбор добавки. Об этом она сообщила в интервью, посвящённом вопросам рационального употребления пищевых добавок.

По её словам, покупатели нередко приобретают омега-3 в неэффективной форме, что не позволяет организму полноценно усваивать полезные вещества.

«Омега-3 часто выпускается в форме этилового эфира. Это синтетическая форма, и она хуже усваивается организмом. Намного предпочтительнее покупать препараты в натуральной форме — триглицеридной или реэтерифицированной триглицеридной», — объяснила специалист.

Также врач обратила внимание на то, что для ощутимого эффекта важно учитывать дозировку. Эффективной дозой она считает 1000–1500 миллиграммов суммарных EPA (эйкозапентаеновой) и DHA (докозагексаеновой) кислот.

«Нужно смотреть не просто на количество рыбы в составе, а именно на содержание EPA и DHA, потому что именно они обеспечивают противовоспалительное, кардиозащитное и другие полезные действия», — отметила Чехонина.

Она также подчеркнула, что важно не только правильно выбрать добавку, но и грамотно её принимать — регулярно и в достаточной дозе. Без этого даже качественный препарат может не дать результата.