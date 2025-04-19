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19.04.2025, 13:44

Что можно и нельзя делать в Великую субботу: традиции и запреты дня перед Пасхой

Новости Мира 0 383

Великая суббота — особый день в православном календаре, наполненный тишиной, молитвой и ожиданием Пасхи. В этот день верующие завершают Страстную неделю, придерживаются строгих правил и готовятся к светлому празднику. Церковь напоминает, что существуют действия, которые категорически не рекомендуются, сообщает Lada.kz.со ссылкой на moe-online.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Великая суббота — это день, который завершает Страстную седмицу и предшествует главному христианскому празднику — Пасхе. Он посвящён памяти пребывания Иисуса Христа в гробу и наполнен особым духовным смыслом. В православной традиции этот день считается временем тишины, смирения и подготовки к Воскресению Христову.

Что можно делать в Великую субботу:

  • Посетить церковь. Верующие приносят в храм пасхальные куличи, яйца и другую праздничную еду, чтобы их освятить. Это один из главных обрядов дня.

  • Молиться и размышлять. День предназначен для тишины и духовного очищения. Рекомендуется ограничить бытовую суету и сосредоточиться на внутреннем мире.

  • Готовиться к Пасхе. Допускается приготовление праздничных блюд, уборка и оформление дома — всё в спокойной, благоговейной атмосфере.

  • Поддерживать близких. Великая суббота — время, когда особенно ценятся милосердие, забота и душевное участие.

Чего нельзя делать:

  • Устраивать весёлые застолья и гуляния. До наступления Пасхи сохраняется постная сдержанность — праздник начнётся только после полуночной службы.

  • Работать с тяжёлой физической нагрузкой. Церковь призывает воздержаться от огородных или строительных работ — день должен быть посвящён духовному состоянию.

  • Ссориться, осуждать и проявлять агрессию. Великая суббота требует тишины не только внешней, но и внутренней. Спокойствие, прощение и добрые мысли особенно важны.

  • Играть свадьбы и устраивать шумные торжества. В церковной традиции считается, что вступать в брак в этот день крайне нежелательно — считается, что это может привести к быстрому разводу.

Православные священники подчёркивают: Великая суббота — это не день запретов, а время ожидания, осмысления и перехода от скорби к радости. Участие в вечернем богослужении и ночной пасхальной литургии помогает почувствовать истинный смысл праздника.

После наступления полуночи с субботы на воскресенье начинается Пасха — Светлое Христово Воскресение. Именно тогда в храмах звучит традиционное «Христос Воскресе!» и начинается великое празднование.

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