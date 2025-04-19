Абхазия осталась без света из-за аварии в энергосистеме Грузии

Вся территория Абхазии оказалась обесточенной после масштабной аварии в грузинской энергосистеме. Основной источник электроэнергии региона — Ингурская ГЭС — напрямую зависит от инфраструктуры, находящейся под контролем Тбилиси, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Сегодня 9 апреля 2025 года Абхазия полностью осталась без электроэнергии из-за аварии в энергосистеме Грузии. Как сообщила компания «Черноморэнерго» в своём Telegram-канале, отключение произошло вследствие инцидента на грузинской стороне, что привело к обесточиванию всей энергосистемы Абхазии.

Основным источником электроэнергии для Абхазии является Ингурская ГЭС, плотина которой расположена на территории, контролируемой Тбилиси. Это делает энергоснабжение региона уязвимым к событиям в грузинской энергосистеме. Ранее, 9 апреля, в Грузии уже происходили масштабные отключения электроэнергии, затронувшие такие города, как Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Гори.​

В марте 2025 года президент России Владимир Путин пообещал абхазскому лидеру Бадре Гунбе оказать помощь в виде гуманитарных поставок электроэнергии. Однако текущая ситуация подчёркивает необходимость поиска более стабильных и автономных источников энергоснабжения для Абхазии.​

На момент публикации сообщения не сообщалось о сроках восстановления электроснабжения в регионе.