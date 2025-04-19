Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, передаёт корреспондент РИА Новости.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В храме находится делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне для того, чтобы доставить Благодатный огонь в Москву.

Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.