Узбекистан вводит «золотую визу»: как получить и сколько она стоит

С 1 июня 2025 года в Узбекистане начнёт действовать новая программа, которая позволит иностранным гражданам и лицам без гражданства получить вид на жительство сроком на пять лет в упрощённом порядке. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает Telegram-канал «Правовая информация», передает Lada.kz

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Условия получения «золотой визы»

Новая программа направлена на привлечение инвестиций в экономику страны. Основные условия:

Размер вложений — $200 000 для основного заявителя;

Для членов семьи (супругов, родителей, детей) — $100 000 за каждого;

Срок действия ВНЖ — 5 лет;

Форма получения — ускоренная процедура оформления.

Таким образом, новая «золотая виза» представляет собой инвестиционный инструмент, аналогичный программам, действующим во многих других странах.

Уже действующая схема через покупку недвижимости

С 2019 года в Узбекистане также действует программа получения ВНЖ при покупке недвижимости. Ее параметры следующие:

Для регионов — покупка жилья от $100 000;

Для Ташкента и Ташкентской области — от $300 000;

Охват — программа распространяется на граждан 109 стран.

Международный контекст: как это работает в других странах

Узбекистан не единственная страна, предлагающая инвесторам вид на жительство:

Кыргызстан — с 2022 года разрешает получить ВНЖ без предварительного проживания за инвестиции от 10 млн сомов (примерно $120 000).

США — в феврале 2025 года Дональд Трамп объявил о запуске программы продажи «золотых карт» за $5 млн. Эти карты дают право на проживание, трудоустройство и упрощённую процедуру получения гражданства. За первые сутки было реализовано 1000 таких карт, по данным министра торговли США.

Вывод

Узбекистан присоединился к числу стран, привлекающих иностранный капитал через предоставление вида на жительство за инвестиции. Это может не только способствовать экономическому росту, но и повысить интерес к стране среди бизнесменов и инвесторов со всего мира.