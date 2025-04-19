Узбекистан вводит «золотую визу»: как получить и сколько она стоит

С 1 июня 2025 года в Узбекистане начнёт действовать новая программа, которая позволит иностранным гражданам и лицам без гражданства получить вид на жительство сроком на пять лет в упрощённом порядке. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает Telegram-канал «Правовая информация», передает Lada.kz
Новая программа направлена на привлечение инвестиций в экономику страны. Основные условия:
Размер вложений — $200 000 для основного заявителя;
Для членов семьи (супругов, родителей, детей) — $100 000 за каждого;
Срок действия ВНЖ — 5 лет;
Форма получения — ускоренная процедура оформления.
Таким образом, новая «золотая виза» представляет собой инвестиционный инструмент, аналогичный программам, действующим во многих других странах.
С 2019 года в Узбекистане также действует программа получения ВНЖ при покупке недвижимости. Ее параметры следующие:
Для регионов — покупка жилья от $100 000;
Для Ташкента и Ташкентской области — от $300 000;
Охват — программа распространяется на граждан 109 стран.
Узбекистан не единственная страна, предлагающая инвесторам вид на жительство:
Кыргызстан — с 2022 года разрешает получить ВНЖ без предварительного проживания за инвестиции от 10 млн сомов (примерно $120 000).
США — в феврале 2025 года Дональд Трамп объявил о запуске программы продажи «золотых карт» за $5 млн. Эти карты дают право на проживание, трудоустройство и упрощённую процедуру получения гражданства. За первые сутки было реализовано 1000 таких карт, по данным министра торговли США.
Узбекистан присоединился к числу стран, привлекающих иностранный капитал через предоставление вида на жительство за инвестиции. Это может не только способствовать экономическому росту, но и повысить интерес к стране среди бизнесменов и инвесторов со всего мира.
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