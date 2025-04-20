Какие напитки вызывают рак: учёные о скрытой угрозе

Недавнее научное исследование американских ученых заставило по-новому взглянуть на популярные напитки, которые многие включают в свой ежедневный рацион. Оказалось, что подслащённые жидкости могут быть не столь безобидными, как казалось раньше — особенно для женщин, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti
Учёные из Университета Вашингтона провели масштабный анализ данных более 160 тысяч женщин, чтобы выявить связь между потреблением сладких напитков и риском развития онкологических заболеваний.
Ключевые выводы исследования:
Регулярное употребление хотя бы одного стакана подслащённого напитка в день значительно увеличивает риск рака.
Женщины, которые часто пьют такие напитки, в 5 раз чаще сталкиваются с раком полости рта.
Даже при отсутствии других факторов риска (таких как курение или алкоголь), сахар остаётся независимым провоцирующим фактором.
Исследователи связывают повышенные риски с тем, что избыток сахара провоцирует хронические воспаления в организме. Такие процессы могут создать благоприятную среду для мутаций клеток, что в свою очередь увеличивает вероятность онкологии.
Механизм воздействия:
Сахар способствует воспалительным реакциям в тканях;
Длительные воспаления повреждают клетки и ДНК;
Это увеличивает вероятность злокачественных изменений в организме.
Эксперты подчёркивают, что риски связаны не только с газировками, но и с другими привычными напитками:
Опасные категории напитков:
Газированные напитки с добавленным сахаром;
Упакованные фруктовые соки;
Спортивные и энергетические напитки;
Чайные напитки и лимонады с подсластителями.
Даже продукты с пометкой «без сахара» могут содержать искусственные заменители, которые также могут иметь негативное воздействие на здоровье.
Чтобы минимизировать вероятность развития рака, специалисты рекомендуют:
✅ Отказаться от сладких напитков — особенно тех, что содержат сахар или сиропы;
✅ Выбирать более безопасные альтернативы — обычную воду, травяные или зелёные чаи, разбавленные натуральные морсы без сахара;
✅ Изучать состав продуктов — обращайте внимание на скрытые сахара в йогуртах, соусах и других готовых продуктах;
✅ Проходить регулярные осмотры у стоматолога — рак полости рта на ранних стадиях успешно поддаётся лечению;
✅ Следить за рационом в целом — здоровое питание — ключ к профилактике не только рака, но и множества других заболеваний.
Медицинские и онкологические организации выступают за пересмотр рекомендаций в сфере питания. По их мнению, борьба с избыточным потреблением сладких напитков должна стать приоритетом, наравне с антитабачными кампаниями и мерами по снижению уровня ожирения.
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