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19.04.2025, 19:20

Какие напитки вызывают рак: учёные о скрытой угрозе

Новости Мира 0 347

Недавнее научное исследование американских ученых заставило по-новому взглянуть на популярные напитки, которые многие включают в свой ежедневный рацион. Оказалось, что подслащённые жидкости могут быть не столь безобидными, как казалось раньше — особенно для женщин, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Что показали исследования

Учёные из Университета Вашингтона провели масштабный анализ данных более 160 тысяч женщин, чтобы выявить связь между потреблением сладких напитков и риском развития онкологических заболеваний.

Ключевые выводы исследования:

  • Регулярное употребление хотя бы одного стакана подслащённого напитка в день значительно увеличивает риск рака.

  • Женщины, которые часто пьют такие напитки, в 5 раз чаще сталкиваются с раком полости рта.

  • Даже при отсутствии других факторов риска (таких как курение или алкоголь), сахар остаётся независимым провоцирующим фактором.

Почему сахар опасен?

Исследователи связывают повышенные риски с тем, что избыток сахара провоцирует хронические воспаления в организме. Такие процессы могут создать благоприятную среду для мутаций клеток, что в свою очередь увеличивает вероятность онкологии.

Механизм воздействия:

  • Сахар способствует воспалительным реакциям в тканях;

  • Длительные воспаления повреждают клетки и ДНК;

  • Это увеличивает вероятность злокачественных изменений в организме.

На что стоит обратить внимание

Эксперты подчёркивают, что риски связаны не только с газировками, но и с другими привычными напитками:

Опасные категории напитков:

  • Газированные напитки с добавленным сахаром;

  • Упакованные фруктовые соки;

  • Спортивные и энергетические напитки;

  • Чайные напитки и лимонады с подсластителями.

Даже продукты с пометкой «без сахара» могут содержать искусственные заменители, которые также могут иметь негативное воздействие на здоровье.

Как снизить риски

Чтобы минимизировать вероятность развития рака, специалисты рекомендуют:

Отказаться от сладких напитков — особенно тех, что содержат сахар или сиропы;
Выбирать более безопасные альтернативы — обычную воду, травяные или зелёные чаи, разбавленные натуральные морсы без сахара;
Изучать состав продуктов — обращайте внимание на скрытые сахара в йогуртах, соусах и других готовых продуктах;
Проходить регулярные осмотры у стоматолога — рак полости рта на ранних стадиях успешно поддаётся лечению;
Следить за рационом в целом — здоровое питание — ключ к профилактике не только рака, но и множества других заболеваний.

Важный сигнал для системы здравоохранения

Медицинские и онкологические организации выступают за пересмотр рекомендаций в сфере питания. По их мнению, борьба с избыточным потреблением сладких напитков должна стать приоритетом, наравне с антитабачными кампаниями и мерами по снижению уровня ожирения.

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