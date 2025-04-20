Какие напитки вызывают рак: учёные о скрытой угрозе

Недавнее научное исследование американских ученых заставило по-новому взглянуть на популярные напитки, которые многие включают в свой ежедневный рацион. Оказалось, что подслащённые жидкости могут быть не столь безобидными, как казалось раньше — особенно для женщин, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

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Что показали исследования

Учёные из Университета Вашингтона провели масштабный анализ данных более 160 тысяч женщин, чтобы выявить связь между потреблением сладких напитков и риском развития онкологических заболеваний.

Ключевые выводы исследования:

Регулярное употребление хотя бы одного стакана подслащённого напитка в день значительно увеличивает риск рака.

Женщины, которые часто пьют такие напитки, в 5 раз чаще сталкиваются с раком полости рта .

Даже при отсутствии других факторов риска (таких как курение или алкоголь), сахар остаётся независимым провоцирующим фактором.

Почему сахар опасен?

Исследователи связывают повышенные риски с тем, что избыток сахара провоцирует хронические воспаления в организме. Такие процессы могут создать благоприятную среду для мутаций клеток, что в свою очередь увеличивает вероятность онкологии.

Механизм воздействия:

Сахар способствует воспалительным реакциям в тканях ;

Длительные воспаления повреждают клетки и ДНК ;

Это увеличивает вероятность злокачественных изменений в организме.

На что стоит обратить внимание

Эксперты подчёркивают, что риски связаны не только с газировками, но и с другими привычными напитками:

Опасные категории напитков:

Газированные напитки с добавленным сахаром;

Упакованные фруктовые соки;

Спортивные и энергетические напитки;

Чайные напитки и лимонады с подсластителями.

Даже продукты с пометкой «без сахара» могут содержать искусственные заменители, которые также могут иметь негативное воздействие на здоровье.

Как снизить риски

Чтобы минимизировать вероятность развития рака, специалисты рекомендуют:

✅ Отказаться от сладких напитков — особенно тех, что содержат сахар или сиропы;

✅ Выбирать более безопасные альтернативы — обычную воду, травяные или зелёные чаи, разбавленные натуральные морсы без сахара;

✅ Изучать состав продуктов — обращайте внимание на скрытые сахара в йогуртах, соусах и других готовых продуктах;

✅ Проходить регулярные осмотры у стоматолога — рак полости рта на ранних стадиях успешно поддаётся лечению;

✅ Следить за рационом в целом — здоровое питание — ключ к профилактике не только рака, но и множества других заболеваний.

Важный сигнал для системы здравоохранения

Медицинские и онкологические организации выступают за пересмотр рекомендаций в сфере питания. По их мнению, борьба с избыточным потреблением сладких напитков должна стать приоритетом, наравне с антитабачными кампаниями и мерами по снижению уровня ожирения.