Как дубайский шоколад повлиял на рынок орехов

Ажиотаж вокруг дубайского шоколада стал причиной дефицита фисташек по всему миру. На фоне снижения урожайности в США резкий рост спроса на орехи привёл к стремительному росту цен и ограничению продаж. Эксперты отмечают, что ситуация на рынке продолжает оставаться нестабильной, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Мировой ажиотаж, связанный с дубайским шоколадом, вызвал глобальный дефицит фисташек. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на данные, полученные от участников рынка.

"Стремительный рост популярности дубайского шоколада спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зелёного ореха и привело к резкому росту цен", — отмечается в публикации.

По словам представителя компании CG Hacking, урожай фисташек в США — главном поставщике этих орехов — в прошлом году оказался ниже ожидаемого. При этом выращенные орехи были более высокого качества, что привело к снижению количества недорогих ядер без скорлупы, обычно используемых в производстве шоколада.

В результате стоимость фисташковых ядер резко возросла — с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт. Некоторые розничные магазины были вынуждены ограничить количество плиток шоколада, которые можно приобрести в одни руки.

Особое внимание на ситуацию привлек так называемый "дубайский шоколад", который приобрёл вирусную популярность летом 2024 года благодаря блогерам в социальных сетях. Именно они способствовали массовому спросу на продукт, вызвав волну потребительского интереса в разных странах.

Эксперты подчёркивают, что текущий рост спроса и цен на фисташки может оказать долговременное влияние на рынок ингредиентов, используемых в производстве кондитерских изделий. Прогнозы по стабилизации поставок пока остаются неопределёнными.