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19.04.2025, 20:09

Россия прекращает боевые действия на Пасху: Путин надеется на ответ Киева

Новости Мира 0 264

Президент России Владимир Путин заявил о введении пасхального перемирия и полном прекращении боевых действий против Украины с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Он выразил надежду, что украинская сторона также поддержит инициативу. В то же время российская армия будет готова ответить на возможные провокации или нарушения режима тишины сообщает Lada.kz  со ссылкой на пресс-службу Кремля.

©️ kremlin.ru
©️ kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о временной остановке всех боевых действий против Украины в связи с православной Пасхой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля", — говорится в официальном заявлении.

Путин подчеркнул, что Россия ожидает аналогичного шага от украинской стороны. По его словам, страна исходит "из того, что украинская сторона последует нашему примеру".

Глава государства отметил, что вооружённые силы Российской Федерации сохранят полную боевую готовность на случай возможных провокаций.

"Армия будет готова отразить возможные нарушения со стороны ВСУ и любые другие агрессивные действия", — подчеркнул президент.

Он также добавил, что эта инициатива даст возможность оценить подлинную готовность украинского руководства к соблюдению договорённостей.

"Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренним является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договорённости", — заявил Путин.

Пасхальное перемирие приурочено к празднованию православной Пасхи, которая в 2025 году приходится на 20 апреля. Инициатива направлена на временное прекращение огня, чтобы дать возможность гражданскому населению пережить праздник без угрозы военных действий.

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