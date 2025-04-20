Китай запустил самую быструю в мире широкополосную сеть: скорость до 10 Гбит/с

В Китае официально заработала первая в мире широкополосная сеть нового поколения 10G. Проект реализован на базе университета Цинхуа совместно с крупнейшими телекоммуникационными компаниями. Новая инфраструктура обеспечит в 10 раз большую скорость передачи данных по сравнению с существующими сетями, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Первая в мире широкополосная сеть нового поколения 10G была официально запущена в Китае, сообщает телеканал CGTN. Сеть построена на базе университета Цинхуа в Пекине и охватывает более 6 000 помещений. Ее запуск стал результатом сотрудничества университета с China Telecom и Huawei.

Уточняется, что сеть нового поколения способна обеспечивать скорость передачи данных до 10 гигабит в секунду, что в 10 раз превышает возможности стандартных оптоволоконных соединений, используемых в настоящее время.

По словам экспертов, подобные скорости открывают новые возможности в таких областях, как искусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления. Представители университета отметили, что сеть позволит значительно ускорить научные исследования и повысить эффективность учебного процесса.

Сеть 10G была построена в рамках пилотного проекта по модернизации интернет-инфраструктуры Китая. Ее развитие идет в русле глобальной цифровизации и стремления страны укрепить лидерские позиции в сфере телекоммуникационных технологий.

Отмечается, что в перспективе сеть 10G может быть масштабирована и внедрена в других учебных и исследовательских учреждениях Китая. Специалисты подчеркивают, что новая технология позволит не только ускорить доступ к интернет-ресурсам, но и обеспечит надежную платформу для работы с большими объемами данных.

По данным разработчиков, сеть также отличается повышенной стабильностью и уровнем безопасности. В Huawei подчеркивают, что данная архитектура может стать основой для массового внедрения интеллектуальных сервисов, включая дистанционное обучение, телемедицину и умные города.

Таким образом, запуск сети 10G в университете Цинхуа стал важным этапом на пути к цифровому будущему и продемонстрировал высокие технологические амбиции Китая.