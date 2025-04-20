Иностранные авто в Кыргызстане: с 3 мая вступают в силу новые требования

С 3 мая 2025 года в Кыргызстане начнут действовать новые правила по въезду, регистрации и эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией. Соответствующее постановление подписано кабмином республики и направлено на упрощение процедур и соблюдение законодательства. Инициатива продолжает курс властей на легализацию автотранспорта с зарубежными номерами, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства экономики и коммерции КР.

Фото: carsweek.ru

Что предусматривает новый порядок

Постановлением установлены следующие основные положения:

Порядок оформления транспорта — детально прописан механизм регистрации иностранных автомобилей на пунктах пропуска через границу КР.

Информационное взаимодействие — вводится процедура координации между уполномоченными государственными органами, ответственными за контроль и учет таких ТС.

Эксплуатация на территории КР — определены требования к использованию иностранных автомобилей внутри страны.

Цель нововведений

Как подчеркивается в сообщении министерства, принятие порядка направлено на:

повышение прозрачности админпроцедур ;

упрощение регулирования для граждан и гостей страны;

обеспечение соблюдения законодательства в сфере автотранспорта.

Контекст: курс на легализацию

Ранее, в январе 2025 года, президент Садыр Жапаров подписал указ о легализации автомобилей с иностранными номерами. Глава государства поручил правительству в течение полугода определить порядок реализации этой инициативы.

Сопутствующие реформы

В том же месяце Жапаров подписал и налоговый указ, согласно которому планируется списание долгов предпринимателей и юрлиц. А в декабре 2024 года в Кыргызстане также обсуждалась инициатива по реформированию системы образования — в частности, предложение о разделении Минобразования на несколько структур ради повышения качества обучения.